Tra Alan Friedman e Luca Barbareschi potrebbe essere nata una lite dietro le quinte di Ballando con le stelle. A svuotare il sacco è stata Selvaggia Lucarelli, che ha chiesto al conduttore televisivo cosa è successo a telecamere spente con il giornalista la scorsa settimana.

Lite dietro le quinte?

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli puntano ormai al podio. La coppia è una delle preferite di questa edizione di Ballando con le stelle e l'esibizione di questa sera ha ottenuto una standing ovation da parte del pubblico e un totale di 49 punti da parte della giuria.

Selvaggia Lucarelli dopo aver fatto i complimenti per la coreografia eseguita in modo impeccabile, ha incalzato l'ex politico e gli ha chiesto se dietro le quinte la scorsa puntata si è accesa una lite con Alan Friedman.

Luca Barbareschi ha evitato di rispondere alla domanda della Lucarelli, cercando di distrarre la giuria con dei versi incomprensibili sfidando così la provocazione della giurata e scatenando la risata tra il pubblico. Questa non risposta è bastata ai telespettatori per pensare che dietro le quinte è davvero accaduta una lite tra i due concorrenti di Ballando con le stelle. D'altro canto, Alan Friedman non ha avuto ancora modo di replicare e dare la propria versione dei fatti e il dubbio su quanto accaduto dietro le quinte rimane ancora aperto.