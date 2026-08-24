Ecco gli annunci delle maestre arrivati oggi sui canali social del programma condotto da Milly Carlucci
Due nuove conferme per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Rebecca Gabrielli torna tra i maestri dello show di Milly Carlucci, in onda da sabato 3 ottobre su Rai1, dopo esser scesa in pista con I Cugini di Campagna nell'edizione 2024.
"Anche quest'anno sono una maestra di 'Ballando con le stelle'. Mi raccomando: non perdetevi neanche una puntata", ha detto la maestra nel video annuncio social, pubblicato sul profilo ufficiale del programma.
Confermata anche Anastasia Kuzmina, che tornerà a far parte del cast dei maestri. Lo scorso anno era scesa in pista al fianco di Paolo Belli.
"Certo che ci sono", ha detto la ballerina nel video-annuncio, dando appuntamento al pubblico per la prima puntata del dance show.