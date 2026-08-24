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Ballando con le stelle, confermate Rebecca Gabrielli e Anastasia Kuzmina: gli annunci

Ecco gli annunci delle maestre arrivati oggi sui canali social del programma condotto da Milly Carlucci

Rebecca Gabrielli e Anastasia Kuzmina - Instagram
Rebecca Gabrielli e Anastasia Kuzmina - Instagram
24 agosto 2026 | 13.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 6 minuti

Due nuove conferme per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Rebecca Gabrielli torna tra i maestri dello show di Milly Carlucci, in onda da sabato 3 ottobre su Rai1, dopo esser scesa in pista con I Cugini di Campagna nell'edizione 2024.

"Anche quest'anno sono una maestra di 'Ballando con le stelle'. Mi raccomando: non perdetevi neanche una puntata", ha detto la maestra nel video annuncio social, pubblicato sul profilo ufficiale del programma.

Confermata anche Anastasia Kuzmina, che tornerà a far parte del cast dei maestri. Lo scorso anno era scesa in pista al fianco di Paolo Belli.

"Certo che ci sono", ha detto la ballerina nel video-annuncio, dando appuntamento al pubblico per la prima puntata del dance show.

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