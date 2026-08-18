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Ballando con le stelle, annunciati anche i maestri: confermati Pernice e Perotti

Tra riconferme e nuovi volti, ecco come si sta formando il cast del dance show condotto da Milly Carlucci

Giovanni Pernici e Nikita Perotti - Instagram
Giovanni Pernici e Nikita Perotti - Instagram
18 agosto 2026 | 12.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

'Ballando con le stelle' si prepara a tornare prossimamente in onda su Rai 1 con una nuova edizione, nuovi concorrenti e alcune importati novità nel cast dei maestri. Noemi Bocchi e Alessandro Matri sono solo alcuni dei nuovi protagonosti annunciati, ma chi saranno i loro maestri? Al momento Nikita Perotti e Giovanni Pernici sono quelli confermati.

I due maestri lo scorso anno hanno accompagnato in pista rispettivamente, Andrea Delogu (classificata al primo posto sul podio) e Francesca Fialdini (seconda classificata) nel loro percorso all'interno del dance show condotto da Milly Carlucci. Per annunciare il suo ritorno a Ballando, Perotti ha scelto un video in cui si esibiva tra gli alberi. Ma la performance si è rivelata un sogno, interrotta da una telefonata da parte di Milly Carlucci in cui le conferma la partecipazione alla ventunesima edizione del dance show di Rai1.

Anche Giovanni Pernice ha ricevuto la chiamata da Milly Carlucci. Il maestro, parlando nel video con Bianca Guaccero, ha scherzato sul risultato della scorsa edizione, sottolineando la necessità di "migliorare" dopo il secondo posto conquistato lo scorso anno.

Tra le novità della nuova edizione invece c'è la ballerina romana Gioia Giovanatti, che approda per la prima volta al dance show di Rai 1 nei panni di maestra: "Ballo da quando sono piccolissima e negli ultimi anni ho avuto la fortuna di lavorare in giro per il mondo, ma adesso sono qui pronta per voi. Non vedo l'ora di mettermi in gioco, di mettercela tutta e di potervi trasmettere la passione per il mio lavoro", ha raccontato.

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ballando con le stelle nikita perotti giovanni pernice
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