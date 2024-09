Anna Lou Castoldi, figlia d'arte di Asia Argento e Morgan, è tra i concorrenti della 19esima edizione di ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci, in onda da sabato 28 settembre in prima serata su Rai1 in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma. “Non ho paura di essere giudicata, mi succede sempre. Alle critiche risponderò con un sorriso. Alla domanda 'temi il giudizio di Selvaggia Lucarelli?', Anna Lou non ha dubbi: "No". Nel programma "mostrerò me stessa, nel bene e nel male".