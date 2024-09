"Da papà nessun consiglio. Mamma, invece, mi ha detto di vivermi le cose alla giornata con serenità. Infatti ogni mattina mi manda messaggi tipo mantra buddhisti. Entrambi, però, mi hanno detto 'spacca tutto', sono contenti per questa esperienza", così Anna Lou Castoldi ha parlato della reazione dei genitori Asia Argento e Morgan alla sua scelta di partecipare come concorrente alla diciannovesima edizione di 'Ballando con le stelle'.

"Non ho paura di essere giudicata, - ha detto - mi succede sempre. Alle critiche risponderò con un sorriso". Alla domanda ‘temi il giudizio di Selvaggia Lucarelli?’, Anna Lou non ha dubbi: “No”. Nel programma "mostrerò me stessa, nel bene e nel male". Per la giovane Castoldi ‘Ballando’ sarà l’occasione per portare un messaggio: “Voglio rappresentare le minoranze di persone che non si sono mai sentite rappresentate in televisione, come la comunità Lgbtq+, le persone con disabilità o gli outsider. Per me è importante perché da bambina non mi sono mai sentita rappresentata e ne avevo bisogno".