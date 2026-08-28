circle x black
Cerca nel sito
 

Da piazza Testaccio a 'Ballando con le stelle', l'appello dei ballerini 70enni

28 agosto 2026 | 13.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Diventati virali dopo un video pubblicato sui social in cui ballavano in una Roma deserta, in piazza Testaccio, sulle note di Michael Jackson, i settantenni Pasquale ed Elisa continuano ad esibirsi ogni settimana nella Capitale richiamando l'attenzione di curiosi e appassionati di ballo. "Non ci aspettavamo questo successo, ora vengono anche tanti giovani. Il ballo è aggregazione", racconta all'Adnkronos Pasquale Iannotta, maestro di danza lanciando il suo appello a Milly Carlucci: "Il ballo di strada è molto seguito e si potrebbe inaugurare una sezione a Ballando con le stelle". Gli fa eco Elisa Fava, assidua allieva 79enne: "Ospiti di Ballando? Perché no. Non ci montiamo la testa però sarebbe bello se tutte le piazze di Roma seguissero il nostro esempio e si popolassero di gente". (servizio di Fabrizio Rostelli)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video Balli in piazza Testaccio Roma Ballando con le stelle Milly Carlucci appello ballerini settantenni balli di gruppo ospiti tv
Vedi anche
America's Cup, Napoli scalda i motori verso la regata di settembre - Video
È morto Harald V, dall'infanzia all'incoronazione: il video tributo al re della Norvegia
News to go
Meteo, ultimo weekend di agosto ancora rovente: le previsioni
Alluvione Nepal, il sopravvissuto italiano: "Ho visto tanta distruzione ma sono salvo e grato alla vita" - Video
Attentato Ranucci, difesa arrestati: "Avevano rapporti solo con Tavares" - Video
Attentato Ranucci, difesa arrestati: "Hanno risposto a tutte le domande" - Video
Alluvione in Nepal, le immagini girate da un italiano salvato in elicottero
Mercati più nervosi, giù Piazza Affari. Acquisti su Stm dopo conti Nvidia
Francese arrestato a Bari, ecco i missili da guerra che trasportava nel furgone - Video
Siria, il presidente paga un caffè con carta Visa per festeggiare la fine delle sanzioni - Video
Malaria, infettivologa: "Non siamo immuni, da noi mortalità può essere elevata" - Video
Bambino nuota tra i detriti in Nepal, le persone riprendono la scena invece di aiutarlo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza