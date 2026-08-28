Diventati virali dopo un video pubblicato sui social in cui ballavano in una Roma deserta, in piazza Testaccio, sulle note di Michael Jackson, i settantenni Pasquale ed Elisa continuano ad esibirsi ogni settimana nella Capitale richiamando l'attenzione di curiosi e appassionati di ballo. "Non ci aspettavamo questo successo, ora vengono anche tanti giovani. Il ballo è aggregazione", racconta all'Adnkronos Pasquale Iannotta, maestro di danza lanciando il suo appello a Milly Carlucci: "Il ballo di strada è molto seguito e si potrebbe inaugurare una sezione a Ballando con le stelle". Gli fa eco Elisa Fava, assidua allieva 79enne: "Ospiti di Ballando? Perché no. Non ci montiamo la testa però sarebbe bello se tutte le piazze di Roma seguissero il nostro esempio e si popolassero di gente". (servizio di Fabrizio Rostelli)