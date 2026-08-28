Grecia, drone turco nei pressi di un aeroporto: decollano F-16

"Un drone turco è entrato illegalmente" nello spazio aereo greco, nei pressi di Alessandropoli (Alexandroupoli), nel nordest del Paese, "provocando la mobilitazione immediata dell'Aeronautica militare", ha riferito la tv pubblica Ert

Un drone turco è entrato nello spazio aereo greco e ha sorvolato un aeroporto nell'est del Paese costringendo le autorità a far decollare una pattuglia di F-16. "Un drone turco è entrato illegalmente" nello spazio aereo greco, nei pressi di Alessandropoli (Alexandroupoli), nel nordest del Paese, "provocando la mobilitazione immediata dell'Aeronautica militare", ha riferito la tv pubblica Ert. L'episodio è stato confermato da una fonte militare greca interpellata dall'agenzia Afp. (segue)