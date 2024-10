Il quarto appuntamento di Ballando con le stelle è cominciato con lo spareggio tra Sonia Bruganelli in coppia con Carlo Aloia, e Alan Friedman con Giada Lini. A decretare il vincitore non è stata la giuria ma il pubblico da casa, che ha deciso che a passare avanti è Alan Friedman con una percentuale del 54%. Sonia Burganelli è stata eliminata dal pubblico, ma è stata ripescata grazie ai tribuni del popolo.

La sfida tra Sonia Burganelli e Alan Friedman

Sonia Burganelli si è esibita in una bachata con il suo compagno di danza Carlo Aloia. La giuria in studio è capitanata da Carolyn Smith che ha commentato positivamente l'esibizione di entrambi i concorrenti: "Mi è piaciuta Sonia, sta facendo un bel lavoro con le game", ha commentato tra gli applausi del pubblico.

Dopo che Milly ha annunciato lo stop alle votazioni ha dato il via al contattore, che ha decretato Alan Fridman come vincitore. Sonia Bruganelli deve dunque abbandonare la gara.

Ma a cambiare le sorti è stata Rossella Erra, che insieme a Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, rappresenta i tribuni del popolo all'interno del programma. A grande sorpresa, la Erra ha lanciato la Wild card, cioè il jolly. Esistono due Wild card che possono essere utilizzate nel corso dell'edizione di Ballando con le stelle per salvare dei concorrenti e riportarli in gara.

Rossella Erra non ha esitato e ha voluto salvare l'ex moglie di Paolo Bonolis per portarla in finale, Sara Di Vaira anche. L'unico contrario, Simone De Pasquale che ha detto di voler preservare la carta per un altro concorrente, che a suo dire, potrebbe averne più bisogno della Bruganelli. "Sono molto felice, perché questa settimana ho fatto davvero un duro lavoro e sono felice si sia visto", ha commentato, felice, la Burganelli.