Con tante sorprese e nuove coppie di concorrenti vip, 'Ballando con le Stelle' conferma il suo successo: il talent che, sin dal 2005, è protagonista delle prime serate di Rai 1 ieri, alla prima puntata della sua 19esima edizione, informa una nota della Rai, è stato seguito da 3 milioni 300 mila spettatori con uno share del 25,6%, risultando il più visto in quella fascia. In evidenza, in seconda serata sempre su Rai 1, “Ciao Maschio”, programma condotto da Nunzia De Girolamo, che ha totalizzato 581mila presenze con uno share del 16,6% di share.

Su Rai 2, nella stessa fascia oraria, FBI ha ottenuto Il 3,2% di share con un pubblico di 518 mila e subito dopo, FBI International , il 3,9% di share e 557 mila. Su Rai 3 Il docu-film “A modo mio” dedicato all’artista Patti Pravo ha ottenuto 2,1% di share con 347 mila. Nel preserale della rete ammiraglia “Reazione a catena” ha avuto un seguito di 2 milioni 846 mila spettatori con il 20,4 %- di share, su Rai 3 la storica striscia di “Blob” ha ottenuto il 4,9% con 804mila spettatori.

Da segnalare, nel daytime di Rai 1, “Uno Mattina in Famiglia” con 1 milione 210 mila spettatori e il 22,9% di share, “Buongiorno Benessere” al 18,8% e 901 mila spettatori, “Linea verde Tipico” al 16,8% e 1 milione 228 mila spettatori, “Linea Blu Discovery” con 12,7% e 1 milione 588 mila. “A Sua immagine” è stato seguito nella seconda parte da 667 mila telespettatori con il 7,1% di share. Nel pomeriggio di Rai 2, i Campionati del mondo di ciclismo sono stati seguiti da 555 mila con uno share del 5,8%. Su Rai 3, in evidenza, “Mi manda Raitre” con il 4,4% e 217 mila spettatori, “Re- tv Talk” con il 7,9% di share e 817mila spettatori,” Presa Diretta” con il 6,4% e 597 mila spettatori.