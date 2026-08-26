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Fabio Canino lascia 'Ballando con le stelle' e si candida a Mediaset: "Dopo 17 anni è tempo di fare altre cose"

L'ex giudice del programma condotto da Milly Carlucci: "Bisogna avere anche il coraggio di lasciare la strada maestra"

Fabio Canino - Ipa
Fabio Canino - Ipa
26 agosto 2026 | 21.12
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

Fabio Canino annuncia sui social la decisione di lasciare il programma di Milly Carlucci, in onda su Rai1. "Era nell’aria. In realtà è un anno che ci penso: lascio la giuria del mio amato 'Ballando con le stelle'. Dopo 17 anni di onorato servizio ci sta. Ma è sempre una parte di me, quindi non è stato facile: ogni esperienza - spiega -, anche la più bella, prima o poi deve finire. È il momento di fare altre cose. Bisogna avere il coraggio di lasciare la strada maestra e tentare percorsi nuovi, anche quando non sai cosa succederà".

Quest’estate, dice Canino nel video, "sono successe talmente tante cose belle che magari qualcuna potrebbe portare novità. Per esempio essere diventato cavaliere. Forse il bancone di Ballando non mi basta più? Forse voglio la tavola rotonda come i cavalieri? Chi lo sa?". Coglie poi l'occasione per lanciare un appello a Mediaset: "Anzi, a proposito: essendo stato io il primo a fare il tavolo in televisione, Pier Silvio (Berlusconi, ndr), io sono pronto adesso, se vogliamo", conclude.

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