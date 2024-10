Federica Nargi è tornato sul palco di Ballando con le stelle, eseguendo un Tango insieme al suo partner Luca Favilla. Prima dell'esibizione è andata in onda la clip che ha messo in luce il passato difficile di Federica Nargi: "Mia sorella ha sofferto di anoressia. È stato difficile uscirne".

Il racconto di Federica Nargi

"È stato un periodo difficile per tutta la mia famiglia, ha segnato gran parte della mia vita", ha esordito Federica Nargi parlando della sorella Claudia. E continua: "Penso a quando mia sorella si è ammalata di anoressia. Io faccio fatica a parlarne, è stata una sofferenza talmente grande che stravolto la mia vita e ancora adesso fa male pensarci", ha raccontato.

"Quando vedi una sorella che anno dopo anno sta sempre più male tu - racconta Federica Nargi - ti senti sempre impotente davanti al male. L'anoressia non è solo una malattia che colpisce chi ne soffre, colpisce una famiglia intera". "A 15 anni lei ha iniziato una vera battaglia contro se stessa, aveva una visione totalmente distorta di quello che realmente era. È stato un percorso fatto di vari step: dall'anoressia alla bulimia fino alla depressione. Non ne esci facilmente, noi come famiglia ce l'abbiamo messa tutta", ha chiosato la Nargi non riuscendo a trattenere le lacrime.

Dopo l'esibizione sulle note di Coraline dei Maneskin, Federica Nargi è corsa dal pubblico ad abbracciare forte sua sorella Claudia: "Ti voglio un mondo di bene", ha detto la modella con la voce spezzata dal pianto.