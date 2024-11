Luca Barbareschi ha portato in pista ieri sera, sabato 23 novembre, un tango dedicato alla moglie Elena Monorchio. L’attore si è cimentato in un ballo che parla di un amore finito: "Esprime la sofferenza immensa di una storia che finisce, ma che non è finita realmente. Questa è una situazione che sto vivendo personalmente e cerco di portare dentro questo ballo la disperazione", ha detto Barbareschi nella clip mandata in onda prima dell’esibizione.

La crisi con la moglie Elena

Luca Barbareschi ha confessato a Ballando con le stelle di aver fatto soffrire la donna che ama, sua moglie Elena: "L’ho fatta sentire sola, l’ho ferita, ma io penso che nella vita ci sia il perdono. E sono davvero grato di tutto quello che lei ha fatto per me".

L’attore ha ricordato il momento in cui ha conosciuto la moglie Elena: "Mi sono innamorato di come mi ha tenuto la mano, mi ha messo la mano nei capelli e ho sentito che potevo ricominciare a vivere", ha detto elencando le cose che più ama di lei: "È la donna più interessante, elegante, affascinante, intelligente e colta. Mi piace tutto di lei, è la donna più importante della mia vita".

"Io non sarei in grado di sopportare un divorzio in questo momento, emotivamente non sarei capace. Spero che rinasca l'amore, c'è una speranza che tutto torni come prima", ha concluso Luca Barbareschi che non è stato in grado di trattenere le lacrime.

Standing ovation per Luca Barbarechi e la partner di ballo, Alessandra Tripoli. L'esibizione della coppia ha convinto il pubblico, gli opinionisti e la giuria. Voto: 55.