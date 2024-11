Scintille tra Massimiliano Ossini e la giuria di Ballando con le stelle. Il concorrente si è sfogato in diretta dopo la sua esibizione perché stanco dei commenti negativi ricevuti ogni settimana dalla giuria.

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Dopo l’esibizione c’è stato uno scontro molto accesso tra Massimiliano Ossini e Selvaggia Lucarelli. Il concorrente ha prima criticato tutta la giuria per essere stata sempre poco oggettiva nei suoi confronti, ma anche negli altri ballerini in gara. “Non voglio fare polemiche, ma voglio dire la mia”, ha esordito Ossini, incoraggiato dall’opinionista Rossella Erra.

“I vostri sono sempre aggettivi cattivi, usate termini poco carini. Non è questo Ballando con le stelle”, ha detto Ossini. Dopo questa affermazione, la giurata Selvaggia Lucarelli ha replicato: “Che tipi di aggettivi?”. E in questo momento che Massimiliano Ossini ha perso le staffe e ha risposto con un imperativo che ha scatenato la giurata: “Vatti a vedere le vecchie puntate”, ha replicato secco il conduttore televisivo.

“Per me era una ciofeca, era brutto questo ballo. Ma che questo commento ti serva per migliorare la prossima settimana”, ha commentato la giurata. Il voto da parte di Selvaggia Lucarelli per la coreografia di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen è 4.

Non è mancato il commento del concorrente, che dopo aver ricevuto il voto finale ha commentato: “Non sei oggettiva. Questa è la dimostrazione. La tua è una caduta di stile. Ti credevo di un'altra classe”, ha chiosato, riferendosi direttamente alla Lucarelli.