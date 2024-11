Massimiliano Ossini ha avuto una nuova discussione con la giuria di Ballando con le stelle. È accaduto durante la puntata andata in onda oggi sabato 9 novembre, a proposito dello sfogo in diretta accaduto durante la scorsa puntata.

Il ballerino vip, in settimana, ha creato un finto 'sindacato' per tutelare tutti i concorrenti del dance show, perché a detta sua i commenti della giuria sono negativi e per nulla incoraggianti. In particolare, il conduttore televisivo si è attaccato alle parole che Ivan Zazzaroni ha rivolto a Francesco Paolantoni dopo la sua esibizione: "Credo che questo sia il meglio che tu possa fare", aveva detto. Parole che secondo Ossini sono inaccettabili e che hanno demoralizzato il concorrente.

La performance di questa sera di Massimiliano Ossini, accompagnato dalla partner di ballo Veera Kinnunen, è piaciuta a Carolyn Smith che ha apprezzato particolarmente le movenze "sciolte e naturali". Guillermo Mariotto, invece, non è d’accordo: "Quello non era un Samba, neanche lontanamente" ha detto dando come voto uno 0, scatenando l’ira dell’opinionista Rossella Erra: "Alla settima puntata è davvero sbagliato dare zero, è una mancanza di rispetto", ha urlato al microfono.

Selvaggia Lucarelli: “Mi è piaciuto, trovo che la tua mossa sia intelligente", ha detto la blogger ad Ossini. "Tu hai capito che nel ballo non puoi dare di più quindi ti giochi la carta della personalità. Questo è il minimo sindacale che tu possa fare", ha detto la giurata ironizzando sul finto comitato creato dal ballerino.