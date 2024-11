Davide Bonolis, il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, ha raccontato a Ballando con le stelle la delusione d'amore che ha vissuto proprio nel periodo in cui la mamma ha cominciato la sua esperienza al dance show di Rai 1. Lo ha raccontato nella puntata che è andata in onda questa sera, sabato 16 novembre.

La confessione di Davide

La puntata di Ballando con le stelle di questa sera si è aperta con una manche in cui i ballerini dovevano portare in scena una coreografia dedicata a qualcuno: Sonia Bruganelli l'ha dedicata al figlio Davide di 20 anni. Il figlio di Paolo Bonolis ha raccontato di aver sofferto molto nell'ultimo periodo della sua vita a causa di una grande delusione d'amore.

Nel filmato andato in onda prima della coreografia, Davide Bonolis ha confessato che a causa di questa delusione si è avvicinato molto alla mamma Sonia: “È la persona che mi è stata più vicino”, ha detto. “Ho provato un dolore davvero grande. E l’unico momento in cui trovavo la serenità è quando stavo con mamma. Avevo bisogno di lei, dei suoi abbracci e dei suoi consigli”.

Davide ha cercato di scacciare via i pensieri brutti andando alle prove di ballo della mamma Sonia: “Stare con lei mi faceva stare bene”, ha detto il 20enne.

Dopo l’esibizione di Sonia, Fabio Canino ha espresso il suo pensiero a riguardo congratulandosi con Davide Bonolis: “Credo che un ragazzo di 20 anni che il sabato sera in prima serata parla della sua delusione d’amore sia proprio un bel messaggio da trasmettere in televisione”.

Il flirt con Sophia Berto

Ma per Davide Bonolis si è aperto un nuovo capitolo della sua vita. Il 20enne, infatti, si starebbe frequentando con una ballerina di Ballando con le stelle che avrebbe conosciuto proprio all'interno del dance show di Rai 1. La ballerina è Sophia Berto, ed è bastata una foto di coppia condivisa sui social a scatenare il gossip. Nello scatto Davide e Sophia sembrano molto intimi e confermerebbe il legame che si sta creando tra i due. La presunta relazione, tuttavia, non è saltata fuori questa sera e il motivo potrebbe essere legato alla privacy che i due vorrebbero mantenere in questo momento.