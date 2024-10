Sonia Bruganelli è tornata sul palco di Ballando con le stelle accanto al suo partner di ballo Carlo Aloia. Prima dell’esibizione, nella clip andata in onda, Sonia Bruganelli ha raccontato della difficile gravidanza che ha affrontato quando era incinta della figlia Silvia.

Il racconto della gravidanza

"Mia figlia Silvia è nata con una cardiopatia diagnosticata a 8 mesi di gravidanza. Ho dovuto affrontare l'ultimo mese consapevole che la mia bambina avrebbe dovuto fare un'operazione al cuore. Potevo perdere mia figlia, ero a pezzi. E il giorno in cui l'ho portata a casa ero davvero tanto felice", ha confessato Sonia tra le lacrime.

L’esibizione ha ricevuto una standing ovation. Un paso doble sulle note del brano di Anna Oxa ‘Un’emozione da poco’. “Mi è piaciuto molto, l’ho trovato interessante”, ha detto la capitana della giuria, Carolyn Smith. "La cosa migliore che hai fatto qui dentro, non ti sei persa. Avevi tanta concentrazione", ha commentato Ivan Zazzaroni.

"Ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare. Lo sapevo che sarebbe stata una serata complicata, perché ho detto delle cose difficile per me, sapevo che mi avrebbero resa più fragile emotivamente", ha replicato Sonia Bruganelli, riferendosi alla clip sul racconto della figlia Silvia.

Selvaggia Lucarelli, al contrario, non era molto convinta dell'esibizione: "Io non voglio commentare la clip, dato che la scorsa volta abbiamo detto di parlare solo del ballo. Era carino, passabile, gli altri hanno detto cose carine e per questo non voglio rovinare la festa". La coppia ha ricevuto un totale di 32 punti.