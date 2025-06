"Stiamo cercando di superare il momento", così Barbara Chiappini ospite oggi, martedì 24 giugno, è tornata a parlare della profonda crisi che sta attraversando con il marito Carlo Marini Agostini, confermando che il momento resta delicato ma ci sono delle speranze.

La confessione

Chiappini aveva raccontato, nella scorsa intervista, di essersi allontanata dal marito: "Questo non è un momento facile, come non lo è stato nel 2009 e in altri periodi. Questo è l'ultimo allontanamento".

Oggi il clima sembra meno teso. Barbara, infatti, con gioia ha raccontato che la coppia sta provando a far funzionare nuovamente le cose: "C'è una cosa positiva, stiamo cercando di risolvere anche se non so come andrà a finire", ha spiegato. "Cerchiamo delle soluzioni, vogliamo ricostruire e non distruggere", ha aggiunto.

Barbara Chiappini sulla crisi con il marito: “Stiamo cercando di superare questo momento” #LVB pic.twitter.com/VtgrbIqWqz — La Volta Buona (@voltabuonarai) June 24, 2025

Durante l'ultima ospitata, la showgirl aveva spiegato che la coppia aveva deciso di prendere le distanze anche per il bene dei figli: "Le discussioni non fanno bene ai nostri figli, mia figlia ha 11 anni e mio figlio 10. Le discussioni cominciano ad avere ripercussioni, per evitare di esplodere ho deciso di prendere una pausa di riflessione. Ci dividiamo la gestione dei figli", aveva aggiunto.