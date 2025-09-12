circle x black
Cerca nel sito
 

Barbara D'Urso torna in tv dopo due anni: "Ballando è una rinascita"

"Milly Carlucci? La considero la Barbara d’Urso della Rai, una maniaca in cerca della perfezione"

Barbara D'Urso - Fotogramma/IPA
Barbara D'Urso - Fotogramma/IPA
12 settembre 2025 | 10.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Barbara d'Urso torna in televisione, dopo due anni di stop, come concorrente di 'Ballando con le Stelle' e in un'intervista al Corriere della Sera afferma: "È una veste strana per me, ma interessante. Nuova, certo. Sono stati due anni di sospensione, in tutti i sensi". D'Urso sottolinea di sentire su di sé  "una pressione fortissima" e del suo rientro in un programma del Servizio Pubblico, dopo tanti anni trascorsi come volto Mediaset, afferma: "Mi sento un volto della gente, sono una donna libera e felice di tornare, anche se in questa veste, in Rai". Quanto alle voci su veti e possibili nuovi progetti in Rai, d'Urso taglia corto: "Voglio dire poco. Dopo Ballando, vedremo la vita cosa ci porterà. Se sono rose Rai fioriranno e se non fioriranno, vorrà dire che ci sarà un motivo".

Ad aver spinto la conduttrice televisiva a scendere in pista come concorrente è stata Milly Carlucci. "Milly - afferma la D'Urso - è stata straordinaria, bravissima nel convincermi. La considero la Barbara d’Urso della Rai, una maniaca in cerca della perfezione, esattamente come me. È stata molto accogliente... lo è con tutti. Forse capisce cosa significhi per chi fa il nostro mestiere affidarsi. Mi cercava da moltissimo tempo, ma adesso sentivo che era arrivato il momento giusto".

Come mai? "Per vari motivi. Innanzitutto - risponde la D'Urso - perché vorrei trasferire alla gente che quando, a qualunque età, tu cadi o ti fanno cadere, bisogna sempre avere il coraggio di ripartire, anche con umiltà. E poi c’è un altro motivo: sono felice di tornare in tv perché ho finalmente la possibilità di rivedere il pubblico che non ho neanche potuto salutare due anni fa. So che c’è una fetta di persone che aspetta: voglio riconnettermi con loro e Ballando è una bellissima possibilità".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ballando con le Stelle barbara d'urso milly carlucci rai 1
Vedi anche
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza