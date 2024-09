"Confermo la partecipazione di Barbara d'Urso come 'ballerina per una notte' nella seconda puntata di 'Ballando con le stelle'". Milly Carlucci conferma i rumors, che circolano da giorni, sulla presenza dell'ex conduttrice Mediaset nel dance show sabato 5 ottobre.

"Abbiamo voluto Barbara d'Urso non per creare polemiche", ha affermato Milly Carlucci aggiungendo: "L'ho invitata anni fa, ma non siamo riusciti ad averla. Ci siamo sempre tenute in contatto e quest'anno si è ripresentata l'occasione. L'abbiamo invitata perché è un personaggio importante - spiega Carlucci - ed ha una presenza carismatica con il suo pubblico di riferimento".

Il cast della nuova edizione

La nuova edizione del dance show parte sabato, 28 settembre, in prima serata su Rai1. I concorrenti di questa edizione sono Alan Friedman che sarà al fianco di Giada Lini, Francesco Paolantoni che scenderà in pista con Anastasia Kuzmina, Luca Barbareschi che ballerà con Alessandra Tripoli, I Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli, Nina Zilli con Pasquale La Rocca, Federica Nargi con Luca Favilla, Tommaso Marini ballerà con Sophia Berto, Sonia Bruganelli scenderà in pista con Carlo Aloia, Bianca Guaccero con Giovanni Pernice, Furkan Palali che scenderà in pista con Erica Martinelli, Federica Pellegrini sarà in coppia con Angelo Madonia, Massimiliano Ossini sarà a Ballando con le Stelle con Veera Kinnunen mentre Anna Lou Castoldi ballerà con Nikita Perotti.