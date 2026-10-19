Il giurato di Ballando con le stelle ha commentato oggi in diretta nel salotto di Caterina Balivo, la scorsa puntata del dance show
Barbara d'Urso "non regge il controllo" di Ornella Muti "lei ti fulmina con lo sguardo, è pazzesca". È questo il commento di Guillermo Mariotto, ospite oggi a La volta buona, sul comportamento adottato dalla giurata nei confronti della coppia La Rocca-Muti.
Ospite ieri a Domenica In, Barbara d'Urso ha messo un punto alla polemica e alle voci sul presunto triangolo: "Li ho fatti giocare un po', ma ieri ho messo fine alla telenovela", ha detto la giurata. Parole commentate oggi in diretta da Mariotto: "È facile andare in un altro programma a parlare dietro. Io vorrei lo dicesse davanti a lei. Ornella Muti è una diva, Barbara non regge il confronto e capisco che non ce la faccia". E ha sottolineato: "Lei ha scansato il confronto".
E riguardo al voto dato all'esibizione dalla giurata: "Si capiva che era un voto finto e recitato. Anche io ho dato 10 ma perché meritava 10", la chiosa di Mariotto.