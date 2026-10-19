Barbara d'Urso "non regge il controllo" di Ornella Muti "lei ti fulmina con lo sguardo, è pazzesca". È questo il commento di Guillermo Mariotto, ospite oggi a La volta buona, sul comportamento adottato dalla giurata nei confronti della coppia La Rocca-Muti.

Ospite ieri a Domenica In, Barbara d'Urso ha messo un punto alla polemica e alle voci sul presunto triangolo: "Li ho fatti giocare un po', ma ieri ho messo fine alla telenovela", ha detto la giurata. Parole commentate oggi in diretta da Mariotto: "È facile andare in un altro programma a parlare dietro. Io vorrei lo dicesse davanti a lei. Ornella Muti è una diva, Barbara non regge il confronto e capisco che non ce la faccia". E ha sottolineato: "Lei ha scansato il confronto".

E riguardo al voto dato all'esibizione dalla giurata: "Si capiva che era un voto finto e recitato. Anche io ho dato 10 ma perché meritava 10", la chiosa di Mariotto.