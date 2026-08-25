circle x black
Cerca nel sito
 

Belen, le foto di Luna Marì diventano un caso: la polemica sullo 'sharenting'

La showgirl argentina ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti della secondogenita, nata dalla precedente relazione con Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez - fotogramma/ipa
Belen Rodriguez - fotogramma/ipa
25 agosto 2026 | 10.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Belen è finita al centro di una polemica social dopo aver condiviso alcuni scatti della figlia Luna Marì, la secondogenita nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. La bambina, che ha compiuto 5 anni lo scorso mese, si trova attualmenre in vacanza con la mamma in Grecia.

In un post pubblicato su Instagram, accompagnato da una dedica dolcissima, la showgirl argentina ha condiviso alcune immagini della piccola in cui Luna Marì appare senza maglietta. Gli scatti hanno riacceso sui social il dibattito dello 'sharenting', ossia la tendenza dei genitori a pubblicare contenuti dei propri figli sui social media spesso ancora minorenni e dunque non pienamente consapevoli delle conseguenze legate alla loro esposizione sui social.

Alcuni utenti sono intervenuti sotto al post precisando di non voler giudicare le scelte della showgirl, ma invitandola a riflettere. "Quando vengono pubblicate foto di una bambina in determinate pose o momenti della sua quotidianità, il problema non è necessariamente la fotografia né l’intenzione del genitore. Per una mamma può essere una foto bellissima, tenera e completamente innocente. Il problema è ciò che può accadere dopo la pubblicazione", ha esordito un utente spiegando che una volta aver condiviso online le foto non si ha più il "controllo". La foto, infatti, può subire modifiche e può essere fatta circolare altrove.

"Purtroppo esistono gruppi - ha spiegato l'utente - e spazi online in cui anche fotografie assolutamente innocenti di minori vengono raccolte e sessualizzate da adulti. Una foto non deve contenere nudità per essere guardata con intenzioni sbagliate".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
belen rodriguez antonino spinalbese stefano de martino belen luna marie
Vedi anche
Meloni ad Amatrice, l'anziano la accarezza e lei: "Non mi far commuovere, ti voglio bene" - Video
Mercati nervosi con dazi Canada e isolamento economico Iran, oro sui massimi
Rocca: "Ad Amatrice comunità resiliente, accelerare la ricostruzione" - Video
Sindaco di Amatrice: "C'è tanta voglia di ritrovare normalità, territorio ha bisogno di crederci" - Video
News to go
Consumi culturali, cresce la spesa media delle famiglie italiane
In valigia carte Pokémon e One Piece per 27mila euro, maxi sequestro a Malpensa - Video
Marsilio: "In Abruzzo ricostruzione procede anche se complicata dal 'doppio cratere'" - Video
Esplosione a Cassino, le immagini della palazzina distrutta
"Aiuto, crolla tutto", le prime telefonate durante il terremoto del Centro Italia - Video
Tania Cagnotto, vacanze in famiglia con gare di tuffi - Video
Caccia, bombardieri e l'Air Force One nei cieli di Washington prima della gara Indycar - Video
Terremoto, il commissario Castelli: "Primi sei anni spesi male ma ora c'è cambio di passo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza