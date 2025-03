Le condizioni di salute di Gustavo Rodriguez continuano a migliorare. Belen ha condiviso sui social il primo scatto del padre dopo l'incidente che lo ha coinvolto nei mesi scorsi. Ora Gustavo sembra sia tornato in forze, anche se le mani sono ancora fasciate a causa delle gravi ustioni riportate.

La foto con Luna Marì

Seduto al tavolo, mentre abbraccia calorosamente la nipotina Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Questa è la foto condivisa dalla showgirl e dalla moglie di Gustavo, Veronica Cozzani che a corredo scrive: "Luna e il nonno di nuovo come prima". La foto è stata scattata durante un pranzo domenicale in famiglia, con loro anche la showgirl argentina e il figlio Santiago, nato dalla relazione con Stefano De Martino.

Gustavo Rodriguez era stato dimesso dall'ospedale il 3 gennaio, dopo il ricovero d'urgenza del 6 dicembre per delle gravi ustioni. L'uomo, 65 anni, si trovava all'interno di un deposito in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese, quando una fiammata l'ha investito su volto e braccia, lasciandolo gravemente ustionato. Ma ora, il papà di Belen e Cecilia sembra stare decisamente meglio.