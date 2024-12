Nuovo appuntamento con 'Belve', il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, andrà in onda stasera ssu Raidue, martedì 3 dicembre, con il terzo episodio. Gli ospiti sono tre grandi nomi dello spettacolo: Elisabetta Canalis, Sonia Bruganelli e Fabio Volo.

Gli ospiti e le anticipazioni

Sullo sgabello di Belve per il terzo appuntamento ci sarà Sonia Bruganelli. La sua intervista è già chiacchieratissima per le dichiarazioni su Ballando con le stelle: "Hanno costruito il mio personaggio polemico. Ogni anno ce n'è uno e quest'anno ero io". L'imprenditrice, ex moglie di Paolo Bonolis e ora legata al ballerino Angelo Madonia, a Ballando con le stelle è stata protagonista di ripetuti scontri con la giurata Selvaggia Lucarelli e questa sera si racconta con sincerità e trasporto gioie e dolori della sua vita e della sua carriera. Facendo importanti rivelazioni sulla fine con Bonolis e non rinunciando a qualche frecciatina a Laura Freddi.

Protagonista di un’intervista intensa, intima e divertente Elisabetta Canalis. L'ex velina si racconta a tutto tondo e sorprende i telespettatori con un’intervista intima e schietta. E a Fagnani racconta i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera, le amicizie e gli amori, a partire da quello "molto tormentato" con Bobo Vieri e alla storia con George Clooney. Il matrimonio con il chirurgo statunitense Brian Perri e il rapporto d'amicizia, ormai naufragato, con la collega Maddalena Corvaglia.

Lo scrittore Fabio Volo è il terzo ospite della Fagnani e in un colloquio coraggioso e inedito parlerà della sua carriera: dal mondo dell'editoria a quello del cinema. Nel 2011 i suoi romanzi sono arrivati a vendere oltre 5 milioni di copie solo in Italia. Fabio Volo è stato legato sentimentalmente dal 2011 al 2021 con l'islandese Jóhanna Hauksdóttir, un'istruttrice di pilates conosciuta tramite un'amica comune a New York, città nella quale si trovava per girare parte del film 'Il giorno in più', suo maggiore successo. Il 19 novembre del 2013 nasce il loro primo figlio, Sebastian e l'11 agosto del 2015 viene alla luce il secondogenito Gabriel.