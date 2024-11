Al via stasera, martedì 19 novembre, la quarta stagione di “Belve”, il programma cult della tv italiana ideato e condotto Francesca Fagnani, in onda su Rai 2. Due dei tre ospiti della prima puntata sono Riccardo Scamarcio e Mara Venier.

Gli ospiti della prima puntata

Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Una formula vincente con tre ospiti a puntata.

Oltre alle consuete interviste, tra le novità spuntano nomi della comicità italiana. E non mancherà la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”. Il talk di Rai 2 ha raggiunto un enorme successo anche sulle piattaforme social: solo l’ultima stagione ha collezionato più di 2.9 milioni di interazioni e 28.4 milioni di visualizzazioni complessive di contenuti video su Instagram, X, Facebook e YouTube, segnando una crescita del 195% sull’edizione precedente, che aveva già segnato numeri da record.

L’appuntamento con Belve è stasera, martedì 19 novembre, in prima serata su Rai2 per cinque puntate e sempre disponibile on demand su RaiPlay.