Verissimo, Porcaroli: "Scamarcio? La storia più importante della mia vita"

L'attrice è stata ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Benedetta Porcaroli - fotogramma/ipa
Benedetta Porcaroli - fotogramma/ipa
29 novembre 2025 | 17.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La storia più importante della mia vita". Benedetta Porcaroli ospite oggi, sabato 30 novembre, a Verissimo ha parlato della sua relazione con l'attore Riccardo Scamarcio.

"L'amore va bene, è un buon momento - ha confessato l'attrice -. Nonostante quello che ci circonda che a tratti è faticoso, rimango positiva con l'attitudine. Negativi col pensiero ma positivi nella vita e nei fatti". La loro storia d'amore è iniziata durante le riprese de 'L'ombra del giorno', film del 2021 in cui erano entrambi protagonisti: "Stiamo insieme da quattro anni, ho perso il conto. È sicuramente la storia più lunga della mia vita, andiamo molto d'accordo".

Porcaroli ha poi parlato del forte legame con il fratello Guglielmo, che Toffanin ha presentato come il secondo uomo più importante della sua vita: "Il fratello maschio ti uccide, ha una tenerezza che mi colpisce nel profondo del cuore. C'è qualcosa di struggente che ritrovo in mio fratello", ha detto commossa.

Tag
benedetta porcaroli riccardo scamarcio verissimo
