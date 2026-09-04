"Finalmente siamo tornati a casa. Siamo tornati alla quotidianità ed ero tutto ciò di cui avevo bisogno. Stiamo bene, siamo molto felici". Così Benedetta Rossi torna sui social dopo settimane vissute lontano dai riflettori e lontano da casa. La cuoca ha raccontato dei primi giorni trascorsi a casa con il marito Marco Gentili e le figlie adottive Natacha e Sharlyn.

Con gli occhi lucidi e il cuore pieno di emozioni, Benedetta Rossi ha spiegato come questi giorni siano un susseguirsi di prime volte: "Loro sono curiose, vogliono conoscere i luoghi dove vivranno e tutte le persone che stanno qui. Sono grandicelle e molto consapevoli di tutto quello che stanno vivendo. Sono ancora nel pieno delle emozioni" (VIDEO).

La food blogger promette: "Poi col tempo vi racconteremo meglio di questa bellissima avventura. Stiamo cercando di aiutarle a processare queste emozioni che stanno vivendo. Come quelle mie e di Marco. Stiamo bene e siamo veramente molto felici", ha aggiunto.

Dopo il viaggio di ritorno dalla Costa Rica, le bambine hanno conosciuto Cloud, il cagnolone di famiglia: "L'incontro con Cloud è andato benissimo, lui le ha annusate e dopo cinque minuti è nato l'amore. Loro lo chiamano 'il nostro fratello peloso'". Rossi in conclusione ha ringraziato i follower "per tutto l'affetto e il rispetto che avete dimostrato in queste settimane".