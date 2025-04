Lite tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona in apertura della puntata di E' sempre Cartabianca, in onda oggi 1 aprile su Rete4. Come sempre, lo scrittore e scultore è il primo ospite del programma. C'è un dettaglio, però, che viene stigmatizzato da Berlinguer. Corona parla e davanti, in primissimo piano, c'è un libro di un altro autore. "C'è questo libro in primo piano dall'inizio...", dice Berlinguer evidenziando l'anomalia della situazione.

La temperatura sale e i toni si scaldano: "Questo libro guarisce la gente", dice Corona. "Non sono costretta a leggere quello che vuole lei", replica la giornalista. "Lei fa televisione da 70 anni...", incalza Corona in un crescendo di botta e risposta. "Non ho mica iniziato a fare tv appena nata", dice Berlinguer tra gli applausi dello studio di Roma. La conduttrice prova a riportare la conversazione su temi di attualità: "E' preoccupato per i dazi di Trump?". La risposta è gelida: "Non me ne frega niente". Torna il sereno è arrivano le scuse: "Le chiedo scusa, ho fatto un pesce d'aprile e ho fatto finta di arrabbiarmi...".