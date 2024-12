"Nel 2024 Mediaset chiuderà un anno che non esito a definire eccezionale, nel vero senso della parola", ha detto Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, nel corso di un incontro con la stampa negli studi a Cologno Monzese, facendo un resoconto generale dei programmi Mediaset che sono andati in onda nel corso di questo anno.

Il flop de 'La Talpa'

Nel corso dell'incontro con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha esaminato alcuni dati sui programmi Mediaset che sono andati in onda nel 2024, dalle sperimentazioni ai programmi di punta. Tra i progetti che non hanno riscosso ampio successo c'è 'La Talpa', il reality show condotto da Diletta Leotta che è stato chiuso in anticipo dati gli ascolti non altissimi: "È stato un esperimento di cui siamo contenti: da un punto di vista crossmediale ci è piaciuto e commercialmente ha funzionato molto bene. Devo dire che il prodotto non è venuto perfetto, era un primo tentativo e, anche se fatto abbastanza bene, non aveva i polmoni per Canale 5", ha detto l'ad Mediaset.

Non si esclude, infatti, un ritorno del reality: "Sono convinto che altri esperimenti di questo tipo, che incrociano contenuti Tv e contenuti web in maniera sempre più intensa, noi andremo a farli sia sulle fiction che su generi legati, più vicini all'intrattenimento e ai reality". Ha detto l'ad di Mfe-MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi. Quanto alla conduttrice del reality, Diletta Leotta, "ha fatto ciò che ci aspettavamo ed è probabile che in futuro ci saranno altre collaborazioni con Mediaset".

Le difficoltà di 'Striscia la Notizia'

Dopo tanti anni di messa in onda, Striscia la Notizia rientra tra i programmi che non funzionano al meglio "È innegabile che oggi Striscia sia in un momento faticoso; del resto, con 37 anni di storia, è anche abbastanza normale, succede", ha affermato l'ad Mediaset. "Io parlo con Antonio (Ricci, l'ideatore del programma, ndr), con lui ho un ottimo rapporto e sono fiducioso che troverà la strada per tornare a crescere. Conto di continuare a lavorare con lui e con Striscia. Poi in futuro chi lo sa, potrebbe esserci un alternanza di prodotto, non lo escludo, ma a oggi conto sul lavoro che Ricci sta facendo per rialzare ameno di un po' gli ascolti", ha concluso Pier Silvio Berlusconi.