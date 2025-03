Bianca Guaccero sarà ospite oggi, domenica 23 marzo, a Verissimo. L'attrice e conduttrice televisiva torna nel salotto di Silvia Toffanin per parlare del periodo ricco di soddisfazioni professionali e del legame speciale con Giovanni Pernice.

Bianca Guaccero, chi è

Bianca Guaccero è nata a Bitonto, in provincia di Bari, il 15 gennaio del 1981. Sin da bambina dimostra un certo interesse per il mondo dello spettacolo. I primi passi nel piccolo schermo risalgono all’infanzia quando da bambina partecipa al coro dello Zecchino d’oro e al concorso di bellezza della sua città, iscritta di nascosto dalla mamma.

Poco dopo per Bianca si aprono le porte del cinema e non solo: la sua carriera è costellata di salti tra fiction, radio e programmi televisivi. Il 2008 è l'anno in cui Bianca Guaccero sale sul palco del Festival di Sanremo come co-conduttrice.

Anche la musica è un mondo che le appartiene e le riesce bene: nel 2012 incide, sotto lo pseudonimo di BG, il suo primo singolo da cantante, ‘Look Into Myself’ e nel 2015 partecipa a 'Tale e quale show'. Dal 2018 al 2022 conduce 'Detto fatto' su Rai2. Nel 2024, Bianca partecipa alla diciannovesima edizione di Ballando con le stelle e vince il programma in coppia con il ballerino e compagno Giovanni Pernice.

La vita da mamma e l'amore

Oggi Bianca ha 43 anni, è mamma della piccola Alice avuta con il regista italiano Dario Acocella, con il quale è stata sposata dal 2014 al 2017.

Con la partecipazione a Ballando con le stelle, Bianca non ha vinto solo il ballo ma anche l'amore. Nel dance show di Rai 1 ha infatti conosciuto il ballerino e partner di ballo Giovanni Pernice: la chimica era già visibile dalle prime puntate e, tra un passo di danza e l'altro, è sbocciato un grande amore. Bianca e Giovanni, scherzando, hanno parlato anche di un possibile matrimonio.

E prima del grande passo, i due hanno deciso di tatuarsi insieme la stessa data, '1.12.2024', che indica la serata in cui la coppia ha vinto la finale di 'Ballando con le stelle'.