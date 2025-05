L'ex calciatore è tornato a parlare delle sue condizioni di salute: come sta ora

Bobo Vieri, dopo 21 giorni di cure, ha scoperto quale malattia lo ha colpito quando si trovava alle Maldive insieme alla sua famiglia. L'ex bomber ha aggiornato i suoi follower sulle Instagram stories dopo aver ricevuto il risultato delle analisi e degli esami.

"Vi spiego cosa ho avuto"

"Day 21", si legge a corredo del video pubblicato sui social e indica i giorni trascorsi da quando Bobo Vieri ha intrapreso una cura a base di antibiotici e cortisone. L'incubo dell'ex attaccante è cominciato lo scorso 24 aprile quando è stato ricoverato in ospedale alle Maldive dopo aver accusato un malore. Tornato in Italia, il 51enne è stato visitato dal medico che gli ha prescritto farmaci e un periodo di convalescenza. “Per fortuna non è polmonite, 10-15 giorni di riposo", aveva spiegato sui social pochi giorni fa.

Ieri, lunedì 5 maggio, Bobo Vieri è stato visitato dal medico. "Ora la Coco (Costanza Caracciolo, ndr) vi spiega quello che ho avuto", ha esordito l'ex calciatore nelle storie Instagram.

"Polmonite interstiziale con focolai multipli", spiega la moglie di Vieri. È probabile che l'ex calciatore sia reduce di un'infezione da "Mycoplasma pneumoniae e SARS-CoV-2". "Ovviamente non è più infettivo perché ha superato i giorni di antibiotici, ancora una terapia per qualche giorno e poi dovrebbe finire questo incubo", ha concluso Costanza Caracciolo dando un bacio sulla fronte a Bobo Vieri.