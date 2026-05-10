Nel cuore del Parco Archeologico, il tenore ha condiviso il palco con l’Orchestra e il Coro Nazionale Saudita per una serata che ha unito Roma e il Regno in un dialogo musicale senza precedenti. Tra repertori intrecciati, arti performative tradizionali e la composizione “Al-Hijr e Roma”, la tappa conferma il ruolo dell’orchestra saudita come piattaforma internazionale di scambio culturale.

L’incontro di due civiltà antiche ha preso forma e voce nel cuore di Roma, davanti al Tempio di Venere, dove la Marvels of Saudi Orchestra ha portato la tappa italiana del suo tour mondiale e dove Andrea Bocelli si è esibito come ospite speciale. In quella cornice sospesa tra rovine e cielo, la sua presenza ha trasformato il concerto in un dialogo simbolico tra la storia millenaria del Colosseo e le tradizioni musicali del regno saudita. “Esibirsi con il meraviglioso sfondo del Colosseo è sempre un’esperienza profondamente emozionante, ma condividere questo palco con l’Orchestra e il Coro Nazionale Saudita - ha detto Bocelli - ha reso la serata ancora più significativa. La musica ha il potere di connettere culture diverse attraverso il tempo e lo spazio, e questa esibizione ne è stata una splendida espressione. È stato un privilegio prendere parte a una performance che ha unito tradizioni musicali così ricche nel cuore di Roma”.

Sotto il patrocinio del Principe Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud, la Marvels of Saudi Orchestra ha portato nel cuore del Parco del Colosseo un ensemble di 32 membri dell’Orchestra e del Coro Nazionale Saudita, affiancati da 30 giovani musicisti dell’Orchestra Giovanile Fontane di Roma, guidati dal Maestro Marcello Rota. Le loro note, intrecciate tra repertorio saudita, italiano e internazionale, si sono diffuse come un ponte sonoro tra Mediterraneo e Penisola Arabica. Rota ha raccontato la sua esperienza con una sincerità che ha restituito la complessità dell’incontro: “Riunire l’Orchestra e il Coro Nazionale Saudita con musicisti italiani dell’Orchestra Giovanile Fontane di Roma è stata un’esperienza artistica profondamente gratificante. Esistono differenze evidenti nello stile e nell’espressione, ma anche forti affinità nella disciplina, nell’emozione e nella musicalità. In questo scambio, l’orchestra diventa un’unica voce, mantenendo al tempo stesso la ricchezza delle sue singole identità.”

A rendere la serata ancora più intensa, le arti performative tradizionali saudite: Ardah Wadi Al-Dawasir, Al-Khatwa e Yanbaawi, portate in scena da 55 performer sotto l’egida della Theater and Performing Arts Commission, in un’azione pensata per rafforzare la presenza internazionale delle espressioni artistiche del Regno. Mohammed Hasan Alwan, Ceo della Theater and Performing Arts Commission, ha sottolineato il valore simbolico dell'aver calato la tradizione saudita nel luogo simbolo dell'Antica Roma, ricordando come questo rappresenti un passo importante nel percorso di apertura culturale dei sauditi: “Abbiamo unito il valore storico del sito, simbolo culturale di rilevanza globale, alle arti performative tradizionali del Regno, contribuendo a rafforzare la presenza internazionale della cultura saudita e a promuovere il dialogo interculturale.”

Il momento forse più simbolico della serata è stata la performance “Al-Hijr e Roma”, una composizione che riflette i legami storici e culturali tra Arabia Saudita e Italia. Scritta dal dottor Suleiman Al-Theeb, storico e accademico saudita specializzato nelle antiche civiltà arabe, l’opera ha proposto un dialogo tra due civiltà antiche, raccontato attraverso la musica, che ha trovato nel Colosseo il suo luogo naturale: un racconto che attraversa secoli di scambi, rotte, influenze reciproche, come se le pietre stesse del Tempio di Venere riconoscessero un’eco familiare.

Paul Pacifico, Ceo della Saudi Music Commission, ha definito la serata un passaggio storico nel percorso internazionale dell’orchestra: “Portare ‘Marvels of Saudi Orchestra’ al Colosseo rappresenta un momento storico per la musica saudita e un potente simbolo di dialogo culturale. Riunire musicisti sauditi, artisti italiani e l’Orchestra Giovanile Fontane di Roma su uno dei palcoscenici più iconici al mondo significa condividere il nostro patrimonio musicale con nuovi pubblici e costruire collaborazioni creative durature.”

E così, mentre le ultime note si disperdevano nell’aria tiepida di maggio, il Tempio di Venere sembrava custodire un nuovo frammento di storia: la voce di Bocelli, le melodie saudite, l’energia dei giovani musicisti italiani, le danze del Regno. Un mosaico di culture che, per una sera, ha trasformato Roma in un palcoscenico universale, dove la musica non è solo arte, ma un modo per riconoscersi, avvicinarsi, parlarsi attraverso il tempo.