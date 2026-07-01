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Teramo, scooter non si ferma all'alt dei carabinieri: un morto dopo l'inseguimento

Lo scooter avrebbe superato alcune macchine contromano per invadere la corsia opposta e poi trovarsi di fronte l'auto dei carabinieri, contro cui si sarebbe schiantato

Carabinieri - Fotogramma
Carabinieri - Fotogramma
01 luglio 2026 | 23.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo è morto questa sera dopo un inseguimento con i carabinieri tra i territori di Montesilvano, Città Sant’Angelo e Silvi. Secondo una prima ricostruzione, una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri di Montesilvano (Pe) avrebbe intercettato uno scooter con a bordo due persone che procedeva ad alta velocità in direzione Silvi Marina (Te). L’episodio si è verificato intorno alle 20, nel tratto costiero. Alla vista dei militari, il mezzo non si sarebbe fermato, dando così origine a un inseguimento. La moto avrebbe percorso diversi tratti di strada, con manovre ad alta velocità e con inversione di marcia in prossimità della zona dell’“Expo 2000” di Silvi Marina, dove avrebbe attraversato una rotatoria tornando in direzione Montesilvano. Qui il passeggero è stato lasciato a terra e i carabinieri si sono occupati di lui. La moto è ripartita, avrebbe superato alcune macchine contromano per invadere la corsia opposta e poi, sulla statale 16, trovarsi di fronte l'auto dei carabinieri, contro cui si sarebbe schiantata. Questo da una prima ricostruzione dei fatti, sui quali indaga la Stradale di Teramo. Per il conducente della moto, conosciuto alle forze dell'ordine, oltre 40 anni, non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118. La vicenda è seguita dalla Procura di Teramo.

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silvi inseguimento inseguimento carabinieri silvi marina
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