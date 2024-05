Boomdabash, esce il nuovo singolo 'Love U Hate U'

Si chiama 'Love U Hate U' il nuovo singolo dei Boomdabash in uscita venerdì 31 maggio per Capitol Records Italy (Universal Music Italy) su tutte le piattaforme digitali e in radio. Con un sound innovativo, i Boomdabash intrecciano freschezza, emotività e leggerezza in quella che si prospetta essere come una delle hit dell’estate. Love U Hate U esprime tutta l’ambivalenza dell’amore che si trasforma in odio e le emozioni contrastanti. I Boomdabash, in partenza con il 'Venduti Tour 2024' prodotto da Bpm Concerti, hanno all'attivo oltre 3,7 miliardi di stream totali, 34 dischi di platino e più di 1,3 miliardo di views su YouTube.