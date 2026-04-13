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Britney Spears entra in riabilitazione dopo l'arresto: "Ha toccato il fondo"

Fonti parlano di un uso problematico di alcol e Adderall, farmaco a base di anfetamine

Britney Spears in uno dei video choc pubblicati sui social - Fotogramma /Ipa
Britney Spears in uno dei video choc pubblicati sui social - Fotogramma /Ipa
13 aprile 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

﻿Britney Spears è entrata in rehab. La pop star ha deciso volontariamente di intraprendere un percorso di riabilitazione a più di un mese dal suo arresto per guida in stato di ebbrezza. Fonti vicine alla cantante hanno raccontato a 'Tmz' che le persone a lei più care - compresi i figli Sean Preston e Jayden James - la incoraggiavano da tempo a fare questo passo, e che Britney avrebbe riconosciuto di aver "toccato il fondo".

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Le stesse fonti parlano di un uso problematico di alcol e Adderall, farmaco a base di anfetamine. La cantante, durante i suoi frequenti viaggi in Messico, avrebbe approfittato della facilità di accesso al medicinale per rifornirsene. La durata del programma non è stata ancora definita: in genere si tratta di circa 30 giorni, ma in questo caso Britney potrebbe restare più a lungo per un recupero più solido. Non è la prima volta che l’artista entra in un centro di riabilitazione, anche se in passato aveva spesso abbandonato il percorso dopo pochi giorni.

L’udienza relativa all'arresto dello scorso 4 marzo - ha precisato la stessa fonte a 'Tmz' . è fissata per il 4 maggio al tribunale di Ventura, in California. "Britney sa che questo potrebbe rappresentare un vantaggio davanti al giudice. E ha deciso di prendere la questione molto seriamente", fa sapere la fonte.

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