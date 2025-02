Non si può più fare a meno delle operazioni nostalgia. Questo è ormai chiaro. Ma se da un lato c'è chi gioisce per il ritorno di una serie amata, dall'altro c'è chi teme che possa rovinare un bel ricordo (come biasimarli!). La giornata di oggi si è aperta con una notizia, che ha fatto saltare di gioia (o forse no) 'quelli degli Anni 90': 'Buffy l’ammazzavampiri' sta per tornare, a oltre 20 anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio. E sì, tornerà anche l'iconica interprete Sarah Michelle Gellar, che con il suo paletto di legno ha reso la piccola cittadina di Sunnydale un posto più sicuro.

Tra un cazzotto e un vampiro in meno affamato di sangue, i fan hanno sognato con il triangolo amoroso: lei divisa tra due vampiri, il cattivo Spike (James Marsters) e il buono Angel (David Boreanaz). Un triangolo così tormentato che vorresti solo cantare tutta la discografia di Tiziano Ferro e di Laura Pausini insieme.

Tornando al reboot di 'Buffy The Vampire Slayer', come si legge sui media internazionali, Hulu e 20th Television sono al lavoro sul pilot. La protagonista non sarà Buffy Summers ma una nuova cacciatrice. Ancora non è stato rivelato il nome di chi la interpreterà. Dietro la macchina da presa il premio Oscar Chloé Zhao (già alla regia di 'Nomadland') e alla sceneggiatura Nora e Lila Zuckerman ('Poker Face'). Nel nuovo progetto non è coinvolto il creatore della serie originale - andata in onda per sette stagioni, dal 1997 al 2003 - Joss Whedon. E non dovrebbe essere una sorpresa. L'ideatore è stato accusato dal alcune star dello show di aver creato un ambiente tossico.

"Joss Whedon ha abusato del suo potere in varie occasioni quando lavoravamo insieme sul set di 'Buffy l’Ammazzavampiri' e 'Angel' (lo spin-off della serie con protagonista David Boreananz, ndr). I suoi modi di fare hanno aumentato la mia ansia da prestazione. Azioni per sminuirmi e per alienarmi dagli altri attori. Continuava a chiamarmi 'grassa' di fronte agli altri colleghi quando ero incinta al quarto mese e pesavo 60 chili. Nei miei confronti è stato cattivo e perfido", ha raccontato l'attrice Charisma Carpenter, interprete di Cordelia (la ricca e snob cheerleader e reginetta del Sunnydale High, la scuola superiore della cittadina californiana di Sunnydale).

A supportare le parole di Carpenter era intervenuta sui social anche la collega Gellar: "Sono molto fiera che il mio nome venga associato a quello di Buffy. Ma non voglio essere più associata al nome di Joss Whedon. Sono vicina a tutti coloro che hanno subito abusi e sono fiera che loro denuncino questi fatti".