Buttafuoco: 'L'Archivio Storico della Biennale sarà centro studi e centro di produzione culturale'

"La Biennale di Venezia è un'istituzione e non esiste quindi in questa dimensione se non la consapevolezza e la coscienza di essere partecipi di un lavoro che impegna la riflessione, la fatica, con tanto di entusiasmo. Il nuovo Archivio Storico è l'esito, il risultato di un progetto, e vorrei dire anche di un processo, la cui istruttoria è stata di consapevolezza nel dare, passo dopo passo, un qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno: un centro studi, un centro di produzione culturale". Lo ha detto il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, intervenendo alla presentazione della nuova sede dell’Archivio Storico - Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee all'Arsenale.

Il nuovo Archivio Storico, ha sottolineato Buttafuoco, è il frutto di "una illuminata intuizione che segue il percorso di almeno tre ministri della Cultura che voglio ringraziare. Dario Franceschini, con cui si avvia, Gennaro Sangiuliano con cui è continuato, e Alessandro Giuli, che accoglie, accompagna e condivide il lavoro. Un lavoro memore di quel discorso che Gabriele d'Annunzio fece a Venezia nel 1895 a conclusione della prima Biennale Arte, ovvero la città, il luogo dove le libertà mentali, lo spirito critico, la dialettica e dunque anche la disobbedienza, accompagnano la creatività e il senso responsabile di una identità viva, sempre plurale".

Buttafuoco ha poi ricordato che nelle settimane scorse "su un autorevole giornale quotidiano molto importante qual è 'Avvenire' padre Antonio Spadaro ha aperto una pubblica discussione che ha coinvolto autorevoli personalità dell'arte e della cultura intorno alla 'questione Biennale'. Ed è bellissimo poter dare oggi risposta a uno di questi articoli, dove si poneva la problematicità di rendere quotidiano il lavoro di una istituzione che accompagna le esposizioni, le mostre, i festival. Ecco, dunque, il respiro quotidiano che arriva dall'Archivio e dai i suoi progetti speciali".