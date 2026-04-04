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Canzonissima, oggi sabato 4 aprile: le anticipazioni e gli ospiti

Il terzo appuntamento con Milly Carlucci

Canzonissima - fotogramma/ipa
Canzonissima - fotogramma/ipa
04 aprile 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oggi, sabato 4 aprile, torna Canzonissima, condotto da Milly Carlucci, con il terzo appuntamento in diretta su Rai 1. 'La leva Calcistica della classe ‘68', interpretata da Arisa sabato scorso, ha vinto la seconda delle sei puntate della serie e accederà così alla finale insieme a 'Il mio canto libero', interpretato da Fabrizio Moro, canzone vincitrice della prima puntata.

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Ecco i protagonisti pronti ad esibirsi: Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi ed il tenore Vittorio Grigólo.

Canzonissima prosegue il suo viaggio nella musica con la terza puntata dedicata alla canzone simbolo che ha rappresentato una svolta nella propria vita artistica. Una puntata intensa e personale in cui la musica diventa memoria, identità e racconto. Canzonissima continua a sorprendere il pubblico con una puntata ricca di ospiti e momenti di grande spettacolo.

Protagonista in studio Massimiliano Gallo, che porterà sul palco non solo il racconto della sua esperienza artistica, ma sarà anche coinvolto in un numero di spettacolo pensato appositamente per la serata. Spazio poi al cinema con Pif e Giusy Buscemi, insieme per presentare il loro ultimo progetto cinematografico '...che Dio perdona a tutti'. I due saranno inoltre protagonisti di momenti di spettacolo e sorprese sceniche, contribuendo a rendere ancora più vivace e coinvolgente la puntata.

Tornando alla gara delle canzoni, a commentare le esibizioni e a contribuire alla scelta della Canzonissima della puntata saranno sempre tre componenti di voto: un panel di personalità del mondo dello spettacolo, i 'Magnifici 7' : Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini, gli stessi cantanti – che potranno votare la loro canzone preferita escludendo la propria – ed il pubblico, coinvolto attraverso i social.

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Canzonissima Rai 1 Milan Carlucci Arisa Fabrizio Moro
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