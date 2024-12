Il 2025 è alle porte, tutto pronto per il Capodanno con concerti e feste. Come da tradizione, la notte del 31 dicembre nelle principali piazze di tutta Italia si attende l’arrivo del nuovo anno a suon di musica e show comici. Da Reggio Calabria che si prepara ad accogliere il Capodanno di Rai1 a quello di Catania che ospiterà il Capodanno di Mediaset. Per non dimenticare il Concertone di Roma al Circo Massimo, che da giorni è al centro delle polemiche per l’esclusione di Tony Effe.

Il capodanno a Roma

Gabry Ponte, La Pfm, l’Orchestraccia, l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, Mariachiara Belardo e Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi. Sono questi i nomi confermati dal Comune di Roma per il concerto di Capodanno al Circo Massimo . L’evento inizierà alle 21:30 e proseguirà fino alle 2:00 del primo gennaio 2025. Il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio accompagnerà il conto alla rovescia per dare il benvenuto al nuovo anno.

Secondo i programmi iniziali, come è noto, al Circo Massimo avrebbero dovuto esibirsi Tony Effe, Mahmood e Mara Sattei. Il no all'esibizione del trapper, dopo le polemiche per i testi di alcune canzoni, ha portato al successivo passo indietro degli altri due artisti. Nella serata del 31 dicembre. Tony Effe si esibirà in concerto al Palaeur, sempre a Roma.

Il capodanno a Reggio Calabria

Per il secondo anno consecutivo, Piazza Indipendenza ospiterà 'L'Anno che Verrà', trasmesso in diretta la notte del 31 dicembre. A condurre la serata ci sarà Marco Liorni accompagnato da tanti artisti come: i Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Sal Da Vinci, Nino Frassica, Rettore, Clementino, Romina Power, Ermal Meta, Alex Britti, Leo Gassman, Sandy Marton, Los Locos, Alma Manera, Agostino Penna e molti altri. Anche per questa edizione 'L’Anno che Verrà', sarà fruibile in diretta streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica da Rai Radio1.

Il capodanno a Palermo

Sarà Biagio Antonacci il protagonista del concerto di fine anno di Palermo. Sul palco allestito in piazza Ruggero Settimo, Biagio Antonacci si esibirà con 'Tutti a Palermo', lo spettacolo che segna il suo ritorno in concerto in città dopo 25 anni e che sarà, quindi, una duplice festa in musica scandita dai successi del cantautore milanese. A scandire i momenti della festa in piazza ci sarà Radio Italia e sul palco le voci dei dj e speaker Paoletta e Mauro Marino condurranno lo show introducendo i live e alternandosi al dj-set.Dopo la mezzanotte la piazza continuerà i festeggiamenti ballando con il dj set di Paoletta sulle note della migliore musica italiana remixata.

Il capodanno a Catania

Dalla suggestiva Piazza Duomo di Catania, Canale 5 propone “Capodanno in musica” condotto in diretta da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. Il concerto che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine del discorso del Presidente della Repubblica. Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana e gli idoli dei più giovani. Ci saranno Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, LDA, Ludwig, Marco Masini, Mida, Mietta, Orietta Berti, Paola e Chiara, Paolo Meneguzzi, Riccardo Fogli, Riki, Spagna, Umberto Tozzi, Vida Loca. Sul palco di Catania si esibiranno anche tutti i talenti della scuola di ‘Amici’. “Capodanno in Musica” si avvarrà poi di una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio.

Il capodanno a Genova

Genova dà il benvenuto al 2025 con il TriCapodanno, tre serate di musica e spettacolo in piazza De Ferrari, cuore delle festività natalizie. Il 31 dicembre aprono La Rappresentante di Lista, seguita dalla star Alessandra Amoroso che accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte. Gli Ex-Otago saluteranno il nuovo anno, con la festa che proseguirà fino alle 2.

Il capodanno a Torino

Come da tradizione, anche quest’anno Torino saluterà il nuovo anno con il concerto in piazza Castello. Il 31 dicembre, nella notte di San Silvestro, torinesi e visitatori attenderanno la mezzanotte al ritmo della musica trip hop, urban, rap e pop di Morcheeba, Rose Villain e Malika Ayane. Condurranno la serata Marco Maccarini, presentatore, autore televisivo e speaker radiofonico, e Davide D’Urso, comico e content creator torinese.

Il capodanno a Bari

L'evento si terrà il 31 dicembre in piazza Libertà a Bari e vedrà come protagonisti Emma Marrone e Michele Bravi. Emma si esibirà con la sua band, presentando i successi tratti dal suo tour "Souvenir In Da Club". A seguire, il concerto di Michele Bravi. L'inizio dello spettacolo è previsto per le 21.30.

Il capodanno in Campania

Loredana Bertè, James Senese e altri ospiti in onore di Pino Daniele a Napoli, poi Giorgia a Salerno e Coez ad Avellino. E’ il programma delle esibizioni in programma in alcuni dei capoluoghi di provincia campani a Capodanno. A Napoli c’è il Concertone gratuito con Bertè, Senese, mentre sul Lungomare è previsto il format Musicale “Bit Fest Back in Town”. A Salerno c’è il tradizionale concerto gratuito in Piazza della Libertà, con l'esibizione di Giorgia. L’evento, condotto da Pippo Pelo, inizierà nel tardo pomeriggio e culminerà con lo spettacolo di fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte. E’ Coez l’artista che accompagnerà Avellino nel 2025 dal palco di Capodanno. L’evento comincerà intorno alle 23:30.

Il capodanno a Livorno

Per la celebrazione di San Silvestro sulla Terrazza Mascagni ci sarà un concerto gratuito a partire dalle ore 22:00. La conduzione sarà affidata a Martina Parigi e Leonardo Demi. Il programma prevede un DJ set dedicato agli anni '80 e '90, seguito dall'esibizione di Rebel Toschi e, successivamente, del gruppo Gli Anni, con un repertorio che spazia dai successi musicali italiani degli anni '60 ad oggi. Il DJ set proseguirà fino alle 02:30.

Il capodanno in Sardegna

A Cagliari, Stewart Copeland, batterista dei Police, sarà la figura principale del concerto in piazza, accompagnato da altri eventi diffusi in diverse location. Oristano prevede il concerto di Gaia in Piazza Roma. Irene Grandi si esibirà a Bosa, Giusy Ferreri a Nuoro, e Dorgali ospiterà Max Gazzè con l'Orchestra Jazz della Sardegna. Sassari sceglie Gianna Nannini per inaugurare il nuovo anno. Ad Alghero, il concerto dei Negramaro. Castelsardo ospiterà Elodie e Irama. Infine, Olbia vedrà i Pinguini Tattici Nucleari e i Boomdabash sul palco del molo Brin la notte di San Silvestro.

Il capodanno a Scandicci

A scaldare piazzale della Resistenza, a Scandicci, sarà una delle voci rock più amate del panorama italiano, quella di Edoardo Bennato. Il set del cantautore partenopeo sarà preceduto e seguito dal dj set di Cipo, musicista, attore e dj. Un concertone che si terrà a partire dalle 22 del 31 dicembre.

Il capodanno a Pordenone

La città di Pordenone ospiterà un evento musicale gratuito in Piazza XX Settembre a partire dalle ore 20:30 del 31 dicembre. Il gruppo Boney M. Xperience, composto da Edna Proctor, Maureen Fernandes, Fabienne Rosa e Dasilvian Bruce – collaboratrici storiche di Bobby Farrell – si esibirà, offrendo al pubblico un repertorio che include successi quali “Rivers of Babylon”, “Daddy Cool” e “Rasputin”.

Il capodanno a Pisa

Una serata di intrattenimento in Piazza dei Cavalieri. L'evento, a ingresso gratuito, inizierà alle ore 22:00. Il concerto degli Elio e le Storie Tese sarà il protagonista della serata, con un repertorio che comprenderà i brani più celebri della loro discografia. A mezzanotte è previsto un brindisi collettivo seguito da uno spettacolo pirotecnico sul Ponte di Mezzo.

Il capodanno a Firenze

Sarà un Capodanno in musica e allegria in cinque piazze del centro storico di Firenze. Per festeggiare l'anno nuovo, a Firenze arrivano in piazza della Signoria Mr. Rain, Giovanni Caccamo, Deborah Iurato e i Bowland mentre nella piazza San Giovanni si potrà ascoltare il gospel di The Pilgrims e di Lara Johnson & the Black Voices, in piazza Santissima Annunziata sarà protagonista il jazz di Nino Buonocore e del suo quartetto e del sassofonista Max Ionata. Serata di musica anche in piazza Santa Croce con La National Symphony Orchestra “RadioTV Moldova” e l'Orchestra da Camera Fiorentina, mentre due marching band, I Magicaboola Brass Band e gli Zastava Orkestar allieteranno l’Oltrarno.

Il capodanno a Siena

Il gruppo Opera Dance Music dalle ore 22.30 di martedì 31 dicembre, salirà sul palco allestito in Piazza del Campo, dove è in programma anche il brindisi di mezzanotte. Dance, gospel, pop, musica popolare, rock, musica itinerante: molteplici generi risuoneranno per le vie della città per soddisfare tanti gusti diversi.

Il capodanno a Pontedera

Il capodanno più giovane della Toscana si svolge a Pontedera, dove sono attesi artisti amatissimi dalla Generazione Z. Shade, Petit, Federica Carta, Niveo, Crytical e Dennis Benincasa sono i protagonisti del “Radio Stop Party - Capodanno a Pontedera 2025”, in programma martedì 31 dicembre in piazza Martiri della Libertà a Pontedera (Pisa). Dopo la fortunatissima “Dire Fare Baciare” con Elettra Lamborghini, Shade è pronto a far ballare la piazza. E ancora, Petit finalista di Amici 2023. Dal salotto Tv di Amici anche Federica Carta, che a Pontedera ritrova Shade, con cui ha duettato in “Irraggiungibile”.

Il capodanno a Pescara

Pescara si prepara ad accogliere il concerto dei Subsonica, nell’area di risulta della ex stazione ferroviaria. Il concerto avrò inizio alle 22:30 ed è totalmente gratuito.