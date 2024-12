Capri si accende per Capodanno, tra “Anema e Core” e i film di Vicedomini

Capri si prepara alle vacanze di Natale con due poli di attrazione che "accenderanno" l'isola: la leggendaria taverna "Anema e core" lanciata da Guido Lembo e oggi animata dal figlio Gianluigi, e “Capri, Hollywood”, la rassegna cinematografica di Pascal Vicedomini. Dal 27 al 31 dicembre, l'isola riapre per le feste.

Gianluigi Lembo e la sua Anema e Core Band, icone delle notti capresi, sono attualmente in tour tra Miami, Milano, Roma, Cortina. “Stiamo vivendo con grande entusiasmo l’attesa per il Capodanno 2025 a Capri,” ha dichiarato Gianluigi Lembo. “È un momento che mi sta particolarmente a cuore, non solo per l’atmosfera unica dell’isola, ma anche perché è un’occasione per ricordare mio padre, che teneva molto a questi giorni. Accoglieremo l’anno nuovo in compagnia di amici, habitué e degli ospiti del Festival del Cinema Internazionale Capri Hollywood”.

Il programma delle festività a Capri, curato dal Comune, include anche un concerto dell’Anema e Core Band in Piazzetta, al ritmo dei classici come ‘O Sarracino e Tu vuo’ fa l’americano.