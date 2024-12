Dalle polemiche su Tony Effe fino alla possibile presenza di Selvaggia Lucarelli, Carlo Conti chiarisce le novità di Sanremo 2025 durante la conferenza stampa di presentazione di 'Sarà Sanremo', in programma domani in prima serata su Rai1.

Prima però scherza con i giornalisti, fingendo un annuncio a sorpresa sul festival della canzone italiana: "I big a Sanremo sono 31. E' una coppia che mi ha presentato il brano in extremis e la presenteremo domani". Il direttore artistico 'giustifica' la sua ironia ricordando di essere fiorentino e di annoverare tra i suoi film preferiti 'Amici miei'. La boutade di Conti potrebbe nascondere l'incursione a sorpresa, domani sera, di Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, in uscita nelle sale con il film 'Io e te dobbiamo parlare'. Da qui la battuta: "Non potevo dire no a questa coppia inedita. Li vedrete domani sera".

Gli artisti in gara dunque restano trenta e sono, come già annunciato: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo (feat Guè, Joshua e Tormento), Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

Il caso Tony Effe

Durante la conferenza stampa, Conti è poi intervenuto sulle polemiche relative alla partecipazione di Tony Effe al festival, dopo il passo indietro del sindaco di Roma sul Concerto di Capodanno al Circo Massimo. "Quando Tony Effe canterà la sua canzone su quel palco spiazzerà tutti: è un brano - ha detto il direttore artistico - che lascerà tutti a bocca aperta per mille motivi. Lasciamo la bella sorpresa e poi ne riparleremo a febbraio". "Il mio compito come direttore artistico del festival - ribadisce Conti - è quello di selezionare le canzoni. Io ho ascoltato le canzoni, ognuna di queste 30 canzoni secondo me è meritevole di essere cantata su quel palco. Ogni canzone ha una motivazione diversa, ma in nessuna ci sono temi trattati in maniera sbagliata".

E anche Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, ha risposto: "Siamo in linea con le considerazioni fatte da Carlo e poi il festival di Sanremo è una gara sulla canzone italiana e Tony Effe ha presentato un pezzo che nulla ha a che vedere con frasi sessiste o altro genere".

L'assenza dei Jalisse

Riguardo all'ennesima mancata presenza in gara dei Jalisse, Carlo Conti rivela che "in qualche modo ci saranno anche loro" perché "i Jalisse sono citati in una canzone dei big".

Selvaggia Lucarelli al Dopofestival?

Presente alla conferenza stampa anche Alessandro Cattelan, co-conduttore della serata finale del festival e conduttore di 'Sanremo Giovani', che ha parlato della possibilità di avere Selvaggia Lucarelli al suo fianco per il Dopofestival. "Selvaggia Lucarelli è passata a trovarmi al mio podcast. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, - ha raccontato - ci siamo conosciuti un po' meglio e le ho proposto di stare insieme a me durante il Dopofestival. E' intelligente, molto brillante e ha il commento veloce e ficcante. Le ho chiesto di fare questa cosa insieme: lei ha accettato ma adesso non voglio fare il passo più lungo della gamba. E' passato tutto alla Rai per quanto riguarda la parte burocratica".

Una proposta subito accolta dal direttore artistico, Carlo Conti: "Selvaggia mi pare un'ottima idea".