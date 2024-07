Casilino Sky Park, la piazza che non c'era brilla nell'Estate romana 2024

Sarà un luglio ricco di eventi quello sul rooftop di 4000 mq di Casilino Sky Park, il tetto di un parcheggio multi-piano del Centro Commerciale Casilino trasformato in una piazza sopraelevata che si affaccia sui quartieri Alessandrino, Centocelle, Torre Maura e Torre Spaccata e realizzato anche grazie al sostegno di IGT. Dopo il primo mese di programmazione con più di 15.000 tessere e 50.000 presenze, il progetto di rigenerazione urbana, culturale e sociale continua ad aprirsi alla città con un ricco palinsesto di attività e iniziative culturali, a cura di Fusolab. Nella piazza sospesa, che sarà attiva dalle 18 fino alle 2 di notte, si potrà giocare a padel, assistere ad un concerto o brindare al tramonto con gli amici, partecipando agli eventi che scandiranno questo frammento di estate romana.

Punto centrale della manifestazione – riporta una nota - la 'Casilino Live Arena', spazio che può ospitare fino a mille persone dove si alterneranno concerti, live exhibition, presentazioni, festival e proiezioni cinematografiche dal martedì alla domenica. Il martedì l’arena Cinema sul Tetto ospiterà la rassegna ‘Visioni Periferiche’; il mercoledì sarà dedicato a spettacoli teatrali, stand up comedy e presentazioni di libri; il giovedì protagonisti eventi musicali, enogastronomici, mercatini artigianali; il venerdì dj set e concerti di Upyard proporranno sonorità rap, hip hop, funk; il sabato sarà dedicato a concerti live di artisti del panorama romano e italiano, per terminare la domenica con 'Muoviti che ti passa', serata nella quale si intrecciano sport e ballo (roller disco, tornei ed esibizioni sportive, serate swing, rock’n’roll e country).

Anche quest’anno nella piazza sopraelevata ci sarà 'La Terrazza del Gusto - Street Food Pop Gourmet' – prosegue la nota – con gli artigiani del gusto. Obiettivo: portare i sapori e la bontà dei quartieri alla portata di tutti. Ed è proprio a partire da questa idea che otto realtà locali (Fucina Alessandrina, Cartocceria Alessandrina, Pastificio Secondi, LabHalo, Mun Sushi Bar, Bazar Taverna Curdo Meticcia, Grostè, Drogheria Alessandrina) hanno intrapreso un viaggio comune, la costruzione di un luogo accogliente e suggestivo dove la qualità del bere e del mangiare e la ricerca eno-gastronomica diventano un invito a stare insieme e riappropriarsi di spazi collettivi di incontro.

Anche l’arte rimane parte fondante del progetto; quest’anno, grazie al supporto di IGT, si inaugurerà una nuova opera di Diamond e Solo, dal titolo 'Almighy Girls' che contribuirà a gettare le basi per una vera e propria galleria di arte contemporanea a cielo aperto: Casilino Art District. Questa creazione, che verrà inaugurata venerdì 12 luglio alle ore 19, affiancherà le opere già presenti, che l’Azienda ha sostenuto negli scorsi anni, di artisti e artiste di fama internazionale: Alice Pasquini, Giulio Vesprini, V&rbo, Uno, Orghone, Lady Nina, Muges, Neon, Omuf, Teddy Killer, Studio Ultravioletto e Croma.

Per gli amanti del sole e della luna, nell’area solarium-lunarium ci si potrà sdraiare sulle 200 sdraio, mentre alla sera si potrà godere la brezza rinfrescante del ponentino e rilassarsi nella nuovissima area lounge&party, uno spazio informale ma elegante per rilassarsi e per festeggiare ricorrenze insieme.

Aperta dalle ore 18 anche l’area giochi per bambini e quella per adulti con biliardini, ping-pong, retro game, visori di realtà virtuale, scivoli, altalene, arrampicata. Gli spazi dedicati allo sport consentiranno di praticare padel, fitness nella palestra all’aperto, street basket, pattinaggio, skateboard e pickleball. Per informazioni su biglietti e programma, visitare la pagina Facebook di Casilino Sky Park, Instagram e cliccare sul sito casilinoskypark.it