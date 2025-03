Cccp, esce il live 'Gran Gala Punkettone' e arriva l'ultimo tour

Il 'Gran Gala Punkettone' andava in scena il 21 e 22 ottobre 2023: quasi trentaquattro anni dopo i loro ultimi concerti, i Cccp – Fedeli alla linea, una delle band più amate e influenti della storia del rock e del punk italiano, si ritrovavano sul palco del Teatro Valli di Reggio Emilia per festeggiare l’inaugurazione di 'Felicitazioni!', la mostra tenutasi ai Chiostri di San Pietro nel cuore della città emiliana e che registrò oltre 45mila visitatori. Il 'Gran Gala Punkettone' è stato a tutti gli effetti una reunion alla cui chiamata numerosissimi fan hanno risposto partecipando alle due serate andate sold out in poche decine di minuti.

Lo spettacolo di parole e musica di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur che ha visto la partecipazione sul palco anche di Daria Bignardi, Alba Solaro e Andrea Scanzi, con la regia di Fabio Cherstich, verrà reso disponibile in diversi formati: Cd + Dvd, Lp + Ddv, Box Cd + Lp + Dvd con booklet di 16 pagine con foto della serata. Il Box “Gran Gala Punkettone” sarà disponibile anche in edizione speciale limitata e numerata con LP in vinile crystal in esclusiva sullo store online di Universal Music che darà la possibilità di incontrare la band al termine dello spettacolo di venerdì 21 marzo.

Nel frattempo, si sono aperte le prevendite per 'Cccp – Ultima chiamata', quello che è annunciato come l’ultimo tour del band e che prenderà il via il 30 giugno dal Circo Massimo di Roma. Questa estate i Cccp – Fedeli alla linea - Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur - saliranno di nuovo sul palco dei principali festival italiani per un’ultima chiamata. Dopo Roma, il tour, ideato e curato in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti, toccherà il 3 luglio il Castello di Legnano, l'8 luglio l'ex Base Nato di Napoli, il 12 luglio la Fiera del Levante di Bari (nell’ambito del Locus Festival), il 18 luglio Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, il 24 luglio a Rimini nel Piazzale Federico Fellini il 30 luglio il Teatro Antico di Taormina. Le prevendite sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali.