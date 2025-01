È Bernardo Cherubini il concorrente che è stato eliminato dal Grande Fratello nella puntata andata in onda ieri, giovedì 30 gennaio. Alfonso Signorini ha aperto la serata con il confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, e i duri scontri che si sono ripetuti durante la settimana tra gli inquilini.

Cosa è successo

Tra Lorenzo ed Helena non scorre buon sangue. La modella brasiliana continua a essere sotto accusa nella Casa, alcuni non tollerano i suoi atteggiamenti tanto che si è parlato di presunto bullismo nei suoi confronti: "Ci sono tanti inquilini che invece di capire e di conoscermi vanno dalla parte di una persona che mi ha dato della maledetta", ha detto Helena rivolgendosi alle dure parole che Lorenzo Spolverato ha detto nei suoi confronti.

Altro confronto della serata, quello del triangolo sentimentale formato da Javier Martinez, Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Dopo settimane di incertezze, Zeudi e Javier si sono lasciati andare a coccole e baci nel letto. Ma ieri sera, in diretta, l'ex Miss Italia ha confidato di essere ancora infatuata della modella brasiliana. "Non è vero, sei molto falsa", ha replicato Helena Prestes che non crede alle parole di Zeudi.

I concorrenti a rischio eliminazione per l'appuntamento di ieri sera erano: Amanda Lecciso, Helena Prestes, Eva Grimaldi, Ilaria Galassi, Bernardo Cherubini e Chiara Cainelli. Il concorrente che ha abbandonato la Casa è stato Bernardo Cherubini.

Le nomination, invece, si sono svolte con il sistema dei piramidali. Al televoto finiscono Emanuele Fiori, Giglio, Iago García, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Chi sarà il prossimo concorrente ad abbandonare la Casa?