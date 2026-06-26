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'Chi l'ha visto?', Stefano Coletta in pole per il dopo Sciarelli

Il nome del dirigente, già circolato in questi giorni, diventa ora l'ipotesi più concreta

Stefano Coletta - (IPa)
Stefano Coletta - (IPa)
26 giugno 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà con ogni probabilità Stefano Coletta a raccogliere la pesantissima eredità di Federica Sciarelli alla guida di 'Chi l'ha visto?'. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la Rai avrebbe individuato nel dirigente di Viale Mazzini (attualmente direttore della Direzione Coordinamento Generi) la figura ideale per guidare il programma. Il suo nome, già citato da altre testate come possibile candidato, assume ora i contorni di una scelta quasi definitiva, chiudendo di fatto il toto-nomi che si è scatenato negli ultimi giorni. Dopo ventidue anni, l'addio della Sciarelli ha infatti aperto la partita più delicata e sentita dei palinsesti Rai.

Quella di Coletta non è una candidatura come le altre, ma una scelta che affonda le radici nella storia stessa della trasmissione. Il suo legame con il programma risale infatti al 2008, quando, in qualità di responsabile del "nucleo produttivo di programmi di servizio sociale", ha contribuito direttamente all'innovazione del format. Con la sua probabile ascesa, tramontano dunque le altre ipotesi, come quelle di Francesca Fagnani, Giorgia Cardinaletti e Serena Bortone, o quelle, considerate meno papabili, di Massimo Giletti e Pino Rinaldi.

La scelta di Coletta si configurerebbe quindi non come un semplice cambio di conduzione, ma come una precisa strategia editoriale: affidare uno dei programmi più identificativi del servizio pubblico a una figura che ne conosce la storia e la missione. La sfida, ora, sarà raccogliere l'eredità di Federica Sciarelli, volto molto amato dal pubblico dello storico programma di Rai3.

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