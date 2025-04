"Si sono conclusi i sei mesi più assurdi della mia vita". Con queste parole comincia il lungo sfogo pubblicato sui social da Chiamamifaro, la cantante eliminata da Amici, dopo il ballottaggio finale contro Senza Cri nell'ultimo Serale andato in onda sabato 12 aprile.

Il post

"Faccio fatica a trovare le parole giuste per raccontarveli. Ho sempre lasciato che la musica parlasse per me, perché era l’unica cosa che mi ha sempre fatto sentire giusta, libera. Dentro alla scuola di Amici ho imparato a far parlare anche Angelica e ho scoperto che non era poi così male. Mi sono sentita giusta, poi sbagliata, poi grande, poi piccola, amata e odiata, malinconica, felicissima, capita", continua così Angelica Gori, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori.

"Oggi - scrive la cantante, eliminata nella quarta puntata del Serale - mi guardo indietro e ho la certezza di essermi raccontata in maniera sincera, autentica, gentile. Come avrete capito sono una persona riservata, che però ha provato a farvi entrare nella sua testolina. Spero di esserci riuscita".

Angelica riavvolge il nastro e ricorda tutti i momenti del suo percorso nel talent show di Canale 5: "Ho lasciato un pezzettino di cuore in ogni esibizione che ho fatto, in ogni canzone che ho scritto. Ho lasciato un pezzettino di cuore ad ognuno dei miei compagni di viaggio, coinquilini e soprattutto amici che ringrazierò sempre. Esco di qua ancora più certa di chi sono e di chi sarò, della musica che faccio e di quella che farò".

Non mancano i ringraziamenti per chi l'ha sostenuta nel corso di questi 6 mesi: "Un grazie speciale a tutta la produzione e la redazione di Amici che non mi ha mai fatto sentire sola. Ai vocal coach che mi mancheranno terribilmente, a tutti i fonici, costumisti, e chiunque contribuisca a far funzionare questa grande macchina. Grazie Maria, perché da te mi sono sentita capita dal primo giorno che sono entrata nella scuola".

E conclude ringraziando i fan per tutti i messaggi ricevuti: "Grazie anche ad ognuno di voi che ha avuto una parola buona per me. Grazie a chi c’era prima e a chi si è aggiunto strada facendo. Non vedo l’ora di vedervi tutti sottopalco quest’estate a far la cosa che più amo fare al mondo".