Chiara Ferragni agli Internazionali d'Italia 2025. L'imprenditrice digitale è stata avvistata oggi, venerdì 16 maggio, tra gli spalti del Centrale al Foro italico durante la semifinale del Masters 1000 di Roma tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz.

L’imprenditrice digitale, seduta nelle prime file, ha attirato l’attenzione non solo per la sua presenza, ma anche per il suo 'accompagnatore misterioso'. Non si tratta di Giovanni Tronchetti Provera e per gli utenti è subito caccia alle streghe.

L'accompagnatore misterioso

Camicia rosa, occhiali da sole, cappello blu e barba folta. L'accompagnatore di Chiara Ferragni, si è presentato con un outfit da 'basso profilo' che ha subito scattato la curiosità tra gli utenti sui social. La sua identità non è stata ancora svelata, alcuni ipotizzano si tratti di Angelo Tropea, amico di lunga data della Ferragni ed ex collaboratore, spesso presente nelle sue Instagram Stories.

Poche ore prima del match di Musetti, la Ferragni ha condiviso su Instagram una storia in cui anticipava la sua presenza agli Internazionali d'Italia 2025: "Ciao Roma, prontissima per gli Internazionali di tennis", aveva scritto Chiara prima di fare il suo ingresso al Centrale. Tra le sue stories, tuttavia, nessuna traccia di Tropea. Chi è, allora, l'accompagnatore misterioso?