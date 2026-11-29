Un legame con Giuseppe Verdi che attraversa oltre trent'anni di carriera e un rapporto speciale con "Otello", opera che considera il punto più alto della produzione del compositore. Myung-Whun Chung torna al Teatro alla Scala il 7 dicembre, questa volta nella veste di direttore musicale, per dirigere il capolavoro verdiano che inaugura la stagione lirica. Sul podio ritroverà l'Orchestra e il Coro del teatro milanese, con cui il sodalizio artistico dura dal 1990. L'allestimento porta la firma di Damiano Michieletto, con le scene di Paolo Fantin, i costumi di Carla Teti, le luci di Alessandro Carletti e la drammaturgia di Mattia Palma. Nel ruolo di Otello ci sarà Brian Jagde, affiancato da Eleonora Buratto come Desdemona e Luca Salsi nei panni di Jago. Completano il cast Juan Francisco Gatell (Cassio), Cristiano Olivieri (Roderigo), Szilvia Vörös (Emilia), Huanhong Li (Lodovico) e Nicolò Ceriano (Montano). Il Coro della Scala è preparato da Alberto Malazzi, mentre il Coro di voci bianche dell'Accademia Teatro alla Scala è diretto da Brunella Clerici.

Per Chung, riconosciuto tra i principali interpreti della tradizione verdiana, "Otello" è un'opera con cui ha una lunga familiarità. La dirige per la prima volta nel 1990 all'Opéra Bastille di Parigi, con Plácido Domingo, Kallen Esperian e Renato Bruson. L'esperienza si ripete nel 1992 e nel 1994 viene pubblicata da Deutsche Grammophon una registrazione con i complessi dell'Opéra e un cast che comprende Domingo, Cheryl Studer e Sergei Leiferkus. Il percorso prosegue nel 2001 al Théâtre du Châtelet, con José Cura, Karita Mattila e Anthony Michaels-Moore, in una mise en espace di Roberto Abbado. Nel 2012 Chung torna alla partitura al Teatro La Fenice di Venezia, in un allestimento di Francesco Micheli con Gregory Kunde, Leah Crocetto e Lucio Gallo, ripreso l'anno successivo a Palazzo Ducale. Nel 2019 dirige nuovamente il titolo a Venezia, con Marco Berti, Carmela Remigio e Dalibor Jenis. Nel 2014 è invece alle Chorégies d'Orange, in Francia, per una produzione firmata da Nadine Duffault con Roberto Alagna, Inva Mula e Seng Huong-Ko. Le esecuzioni più recenti sono quelle del 10 e 11 ottobre 2026, in occasione del primo anniversario della Busan Concert Hall.

Alla Scala il maestro ha già diretto "Simon Boccanegra" nel 2016, nell'allestimento di Federico Tiezzi, poi portato in tournée a Mosca e ripreso nel 2018; "Don Carlo" nel 2017, con la regia di Peter Stein, e "La traviata" nel 2019, nella ripresa dell'allestimento di Liliana Cavani. Il suo primo anno da direttore musicale si annuncia dunque nel segno di un doppio confronto con Verdi e Shakespeare: oltre a "Otello", Chung dirigerà anche "Macbeth". Nell'intervista a Raffaele Mellace per la Rivista del Teatro, il direttore spiega che i due titoli sono accomunati dall'ammirazione di Verdi per il drammaturgo inglese. In "Otello", sottolinea, è decisivo il contributo di Arrigo Boito, autore di un libretto particolarmente compatto: "Ogni parola è giusta e propone una concentrazione drammatica che è raro trovare; molto spesso, infatti, in un'opera il versante del libretto resta debole". È anche per questa ragione che l'opera occupa un posto speciale nella produzione verdiana. "È il dramma più concentrato e più perfetto di tutti quelli che ha scritto", afferma Chung, che evidenzia anche l'evoluzione del linguaggio musicale del compositore, diventato più ricco e articolato sul piano armonico. Un cambiamento particolarmente evidente nella scrittura del personaggio di Jago, figura centrale e complessa dell'intera vicenda. Tanto che, ricorda il maestro, inizialmente Verdi avrebbe voluto intitolare proprio a lui l'opera: "Sarebbe stato giusto, poiché è lui il personaggio centrale del dramma, il più complesso". (di Paolo Martini)