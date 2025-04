Cidim, duo Canocchi-Galenina in concerto a Colonia il 3 aprile

Giovedì 3 aprile, alle 19, il duo composto da Stella Canocchi al violino e Anastasia Galenina al pianoforte terrà un concerto presso la Sala Teatro Istituto Italiano di Cultura a Colonia, in Germania. Un evento speciale che l’Istituto realizza in collaborazione con il Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) nell’ambito del progetto Suono Italiano.

“Stella Canocchi e Anastasia Galenina sono due giovanissime artiste, innamorate fin da piccole dei loro strumenti, pluripremiate e stimate, suonano già da qualche tempo insieme nelle sale da concerto italiane e delle più belle città europee. In Germania si sono esibite e fatte conoscere e di certo sapranno farsi apprezzare anche in questa occasione”, spiega il vicepresidente del Cidim e presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice.

“Siamo liete di ospitare in Istituto il duo Canocchi Galenina, il cui programma promette di accompagnarci in un suggestivo viaggio musicale tra virtuosismo, lirismo e intensità espressiva", spiega Jolanda Lamberti, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Colonia - “E ringraziamo il Cidim per questa nuova collaborazione che, ancora una volta, ci aiuta a far conoscere i migliori talenti della nuova generazione artistica italiana”. Questo concerto per violino e pianoforte offre un repertorio ricco di emozioni e raffinatezza che include le musiche di Giuseppe Martucci, Vittorio Monti, Johannes Brahms e Henryk Wieniawski. Maggior informazioni sul sito del Cidim.