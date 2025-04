“Collegare il cinema e l'audiovisivo con l'impresa è fondamentale per una città come Roma che deve avere una maggiore consapevolezza della sua dimensione industriale, imprenditoriale, innovativa. Quindi ringrazio Unindustria, Giuseppe Biazzo e Giampaolo Letta per questa straordinaria iniziativa.” Così Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, intervenuto alla terza edizione del Premio Film Impresa presso la Casa del Cinema di Roma.