Claudio Baglioni il prossimo 27 settembre sbarcherà sull’isola di Lampedusa, a lui molto cara e sede dal 2003 al 2012 del festival O' Scià da lui ideato, per l’anteprima nazionale di una lunga tournée di 40 tappe nel 2026, 'La vita è adesso GrandTour’: “Stiamo cercando il posto migliore per fare il concerto e accogliere il maggior numero di persone, sarà ad ingresso libero. Molto probabilmente lo faremo nella zona attaccata al Porto Nuovo, dove è stato ripristinato un campo sportivo. Lì si è recato Papa Francesco per la sua prima visita non pastorale, in quell’occasione noi lampedusani lo abbiamo conosciuto”, annuncia Baglioni sulla Terrazza degli Aranci dell’Hotel Hilton di Roma, in occasione della presentazione della riedizione dell’album ‘La vita è adesso’ del 1985, in uscita domani a 40 anni dal debutto con il titolo ‘La vita è adesso, il sogno è sempre’. Con questo tour vogliamo girare tra le bellezze d’Italia, tornare a vedere come è messo il nostro Paese”. Ogni tappa “sarà diversa rispetto alle altre”, assicura il cantautore e compositore. “Il 27 settembre annunceremo il calendario, il 29 apriremo il presale per fanclub e il 2 ottobre i biglietti verranno aperti a tutti”, anticipa Ferdinando Salzano di Friends&Partner. Baglioni animerà tutta l’Italia da giugno a settembre 2026: “Sarà un viaggio lungo di conoscenza e di scoperta tra le località più rinomate”, conclude Salzano.

Claudio Baglioni, il sogno del concerto a Roma all'aeroporto di Centocelle

"L’aeroporto di Centocelle è un posto mitico. Mi piacerebbe molto fare il concerto lì. Confesso che è uno dei miei pensieri, non so se so realizzerà. L’idea di abbinare in questo luogo, che è stato poi l’inizio, e poterlo considerare tra le ultime cose che farò mi piace moltissimo”. Tra i sogni di Claudio Baglioni c’è una data del suo Gran Tour, 40 concerti che lo vedranno protagonista da giugno a settembre 2026 nei grandi spazi all'aperto, nel quartiere dove è cresciuto. "Se dovessi fare il concerto lì, non mi vestirò di rosa e celeste”, dice scherzando Baglioni, che ricorda quando nel 1964 ha partecipato a un festival di quartiere e la mamma sarta lo vestì con una camicia rosa e pantaloni celesti.

Claudio Baglioni conferma il ritiro, domani esce la riedizione dell'album 'La vita è adesso' del 1985

Claudio Baglioni non torna indietro. Il cantautore e compositore romano terminerà la sua carriera alla fine del 2026, come annunciato lo scorso anno: "Confermo quello che ho detto, saranno gli ultimi mille giorni. Nessun ripensamento. Appena l'ho annunciato ho pensato di aver fatto una cosa insensata. Poi ho capito di aver preso la decisione giusta. Mille, ovviamente, è una cifra simbolica, potrei sforare un po'", dichiara Baglioni presentando la riedizione dell’album 'La vita è adesso' del 1985, in uscita domani, 6 giugno, a 40 anni dal debutto con il titolo 'La vita è adesso, il sogno è sempre' (Sony Music Italy). Un disco che si rimette in cammino con la stessa voglia di restare: 11 tracce (incluso il brano inedito 'Il sogno è sempre', realizzato con l’Orchestra Italiana del Cinema e Il Coro Giuseppe Verdi) attraverso cui Baglioni racconta emozioni destinate a non invecchiare mai. "Non amo le celebrazioni quando un autore è in vita perché si perde tempo a guardarsi indietro anziché guardare avanti: è come se fossero commemorazioni", dice Baglioni. Ma non chiamatela 'operazione nostalgia': "Non volevamo nemmeno dargli una lucidata, come si fa in queste occasioni. E così siamo tornati in studio di registrazione per suonarle e cantarle dal vivo e l’abbiamo fatto come si registravano i dischi tanti anni fa, tutti insieme nella stessa stanza". Ogni traccia è stata risuonata e cantata in studio dal vivo, con arrangiamenti rinnovati insieme a una formazione di 21 musicisti e coristi nei celebri Forum Studios di Roma. La riedizione esce in doppio vinile in confezione gatefold e quattro diversi formati, in cd e in digitale in Dolby Atmos. La cover e i booklet di questo progetto discografico ripercorrono la narrazione che collega passato, presente e futuro, attraverso il concept e le foto scattate in studio, durante le registrazioni dell’album, dal reporter, ritrattista, fotografo e art director di fama internazionale Toni Thorimbert che firmò anche l’iconica copertina e il corredo fotografico della pubblicazione del 1985.

"Inizialmente il disco del 1985 doveva intitolarsi 'Un bar sulla città' perché l'ho scritto seduto a un tavolino del bar dello Zodiaco tra coppie che si baciavano e altre che si dedicavano amore eterno, mentre io mangiavo un gelato al cioccolato e doppia panna. Davanti a me c'era tutta la città da guardare. Ci sono andato per due mesi e mezzo, ogni giorno - ricorda Baglioni - salivo su appena dopo pranzo con un quaderno e un pennarello per buttare giù parole nuove per le canzoni di un album da finire in tempo, in un tempo che era già finito. Restavo finché il sole non scendeva dietro - dice ancora il 'capitano coraggioso' - e se avevo combinato qualcosa di buono mi offrivo un bicchiere di spumante. Fu così che, brindando con me stesso e tutta quella gente lontana e sconosciuta, mi venne da esclamare: 'Evviva la vita! La vita è adesso'". E' stato l'album più venduto di sempre in Italia con 4,5 milioni di copie fisiche e 27 settimane al vertice della classifica: "Ho pensato di aver fatto un disco orrendo con troppe parole, e invece...", 'strada facendo' è stato smentito. Oltre la riedizione dell'album, esce un cofanetto super deluxe, ideato e realizzato da Edizioni Curci – in edizione limitata di mille copie numerate – disponibile dal 18 giugno negli store online, nelle librerie e presso i rivenditori di musica e dischi. Il cofanetto comprende tre contenuti speciali, a cominciare dal libro d’artista di Emiliano Ponzi, uno dei maggiori artisti visivi contemporanei italiani: un raffinato coffee table book, di grande formato, in cui le tavole di Ponzi captano, interpretano e ridisegnano i temi e le intuizioni delle canzoni de 'La vita è adesso'. Inoltre, la versione del doppio vinile nero, comprensivo di booklet, de 'La vita è adesso, il sogno è sempre' nella nuova edizione con cui Sony Music Italy celebra i 40 anni di questo album. Ma anche una cartolina d’autore, siglata da Baglioni. di Lucrezia Leombruni